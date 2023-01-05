Путин собирает "армию бомжей": эксперт о новой волне мобилизации в России

Президент России Владимир Путин во время второй волны мобилизации в РФ не сможет нормально обеспечить сотни тысяч "мобиков" даже бронежилетами и шлемами.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"На самом деле, всеобщая мобилизация в России ведется уже с сентября. Они частичной мобилизацией назвали то, что является всеобщей мобилизацией... Но на самом деле у частичной мобилизации в России есть начало, но нет конца", — отметил эксперт.

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Коваленко напомнил, что во время первой волны россияне "собрали 300 тысяч и почти этот ресурс уже израсходовали, его не хватает".

"Они имеют серьезные ресурсные потери в зоне боевых действий, начиная с октября, устанавливая ежемесячно рекорд по потерям... На сегодня им уже нужно собрать более 300 тысяч, как в прошлый раз. Они будут пытаться собрать возможно 500 тысяч, а то и больше", – считает он.

По словам эксперта, возникает вопрос, есть ли у Кремля такая возможность:

"Я не вижу возможностей российской армии как-то обеспечивать такое количество мобилизованных. В дальнейшем эта армия все больше будет напоминать такую армию, которая целиком и полностью будет состоять из пехоты, к тому же, не просто непрофессиональной и некачественной, а неоснащенной элементарными вещами — бронежилетами, шлемами и прочее. Это будет некая армия бомжей".

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что РФ готовит новую волну мобилизации, которую могут начать уже 5 января.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военнообязанным и сообщил, что в начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что в России на январь-февраль планируется вторая волна мобилизации, а где-то на май-июнь – третья. По словам эксперта, к лету РФ хочет собрать 1 млн 200 тыс. военных.

В свою очередь, министр обороны Россию Сергей Шойгу 29 декабря объявил, что "мы завершили частичную мобилизацию".

Однако, по данным РосСМИ, российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они исходят из Госдумы или Совета Федерации.

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