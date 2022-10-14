Путин собирает на фронте "немалую силу": военный эксперт о планах Кремля

Президент России Владимир Путин использует 300 тысяч мобилизованных россиян, чтобы попытаться выйти на административные границы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua.

"300 тысяч дополнительного личного состава в рамках частичной мобилизации призывают в ряды российской армии. Мы помним, что российская армия 24 февраля провела вторжение на территорию Украины составом до 200 тысяч. Сейчас – еще 300 тысяч, группировка российских войск значительно растет. Разумеется, что эти воины не столь искусны, не столь обучены, не столь прекрасно обеспечены, как их предшественники, из которых 63 тысячи уже превратились в "двухсотых", а еще неопределенное количество получили ранения или стали дезертирами, но, тем не менее, сила это немалая", – рассказал эксперт.

Как пояснил Селезнев, "эту силу россияне будут направлять, чтобы обеспечить свои геополитические намерения".

"Здесь и сейчас геополитические намерения Путина или его окружения — это аннексия четырех регионов нашей страны. Они будут пытаться реализовать тот же план выхода на админграницы этих четырех областей. За счет мобилизованных", — подчеркнул он.

Селезнев напомнил, что часть этих 300 тысяч уже отправлена на фронт "для того, чтобы затыкать дыры в российских боевых порядках".

"А часть сил и средств пропустят через систему подготовки. Но система подготовки у них не очень эффективно работает — это не британский курс, который за месяц готовит обученных и подготовленных военнослужащих... Это базовый курс, на котором изучаются какие-то базовые дисциплины. Отвечают ли эти дисциплины реалиям современного боя – вопрос риторический, увидим в ближайшей перспективе", — сказал он.

Российские "мобики" в Украине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил, что российское минобороны в общей сложности мобилизовало 222 тысяч человек на войну в Украину, из них 16 тысяч уже воюют.

В РФ тем временем уже сообщили о первых потерях новопризванных солдат — подтвердили гибель пятерых "мобиков" из Челябинской области.

В Оперативном командовании ВСУ "Юг" рассказали, что мобилизованные россияне попадают на войну в Украину без необходимой подготовки и оружия, многие задумываются о возможности сдачи в плен целыми подразделениями.

В частности, в Херсонской области группа "свежемобилизованных" россиян решила не воевать и не терпеть неадекватное отношение своего командования. Они тайно провели переговоры между собой и приняли решение – сдаться в плен. Но перед этим им пришлось застрелить командира, боявшегося наказания со стороны начальства и устроившего шум.

Отметим, что Украина уважает международное право, поэтому у российских военнослужащих есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чатбот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от российских военнослужащих.

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