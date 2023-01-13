Путин собирался воевать не только с Украиной: политолог о планах Кремля

Президент России Владимир Путин начал войну против Украины в рамках реализации планов большой войны за восстановление СССР.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua публицист и политолог Михаил Шейтельман.

"Я считаю, что он в любом случае собирался начинать не только эту войну, но и войну за восстановление Советского Союза. У них есть план восстановления СССР, он действует давно. Я не знаю, когда он написан - после Крыма или до. Примерно такие рамки существования этого плана", - заявил Шейтельман.

Политолог объяснил, как Кремль собирался реализовывать свои планы:

"Где-то они собирались брать военной силой, как они захватывали части Грузии например. Где-то они собирались заставить страну гибридными способами вступить в это сообщество, как например с Арменией, дав ей специально проиграть войну Азербайджану. Ту войну, в которую Россия ее ввязала сначала в 80-е, а потом дала проиграть. С Украиной понятно было, что придется воевать, они это собирались делать. Это вопрос стратегический".

Напомним, российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что элитам РФ плевать уже на результаты войны против Украины, и они готовятся к гражданской войне в России за перераспределение собственности с помощью частных армий.

По итогам опроса аналитического центра Atlantic Council, 46% экспертов по внешней политике выразили мнение, что к 2033 году Россия может стать несостоявшимся государством или же просто распасться.

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