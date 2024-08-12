Путин собрал совещание из-за событий в Курской области: главные заявления диктатора

Российский диктатор Владимир Путин похоже изрядно испугался, потому что собрал совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах и потребовал от своего Минобороны "выдавить противника" из Курской области.

Главные заявления российского диктатора и его сообщников-губернаторов с совещания собрал ТСН.ua.

Путин прервал губернатора Курщины

Путину не понравился доклад губернатора Курщины, когда тот начал говорить о глубине продвижения "вражеских сил" в области. Диктатор нагло перебил Смирнова и потребовал информацию о "помощи людям".

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И.о. губернатора Курщины Алексей Смирнов успел рассказать, что "Украина контролирует 28 населенных пунктов, длина фронта – 12 км, ширина – 40 км".

По его словам, 180 тысяч человек в регионе подлежат эвакуации, уже уехали и эвакуировались 121 тысяча человек. О судьбе около двух тысяч человек местные российские власти ничего не знают.

"БНР" не отстает от "КуНР"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также пожаловался на "сложную ситуацию. Он похвастался только самим городом Белгород, где якобы "ситуация в последнее время улучшилась". Надеемся, ВСУ взяли это на заметку и вскоре "исправят".

"В целом по пограничным ситуациям резко ухудшилась. Сильно возросло количество обстрелов и атак беспилотниками. Резко растет количество разрушений. За два с половиной года пострадало более 30 тысяч домов и квартир", — говорит губернатор Белгородщины.

Гладков пожаловался, что тяжелее всего в Шебекино.

"Самая тяжелая ситуация в Шебекино. С начала 2024 года ранены почти 300 человек, погибли 36 человек. Полной информации нет, но по нашим расчетам, около 50-70% жителей покинули территорию Шебекино, напряжение среди населения растет", — сказал он.

Брянщине приготовляться

Путин не исключает возможности новых украинских операций на приграничные регионы. К ним он велел подготовиться, в частности, Брянской области.

"Противник (то есть Украина — Ред.) будет пытаться дестабилизировать ситуацию в пограничной зоне с целью "расшатать" внутриполитическую ситуацию в России. Поэтому если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же ситуация", — уверен диктатор.

Похвастался наступлением в Донецкой области

Диктатор заверил, что темпы наступления российских окупантов увеличились в полтора раза.

"По всей линии боевого столкновения наша (российская – Ред.) армия продвигается вперед. Еще одна цель противника – посеять рознь и раздор в российском обществе", – сказал Путин.

Возможность переговоров с Украиной

Диктатор РФ цинично заявил, что якобы о переговорах не может быть речи с людьми, которые, мол, "наносят удар по мирным жителям, гражданской инфраструктуре". Забыв о захвате ЗАЭС и собственных угрозах "ядеркой", он нагло обвинил Украину в "созданных угрозах для объектов ядерной энергетики".

"О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре, или пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?", — заявил Путин, армия которого уничтожила сотни населённых пунктов в Украине.

Он также считает, что Украина действиями в Курской области вроде бы пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем.

Другие кичливые заявления диктатора

Путин заявил, что военные РФ должны "выдавить противника с российских территорий и обеспечить надежное прикрытие государственной границы".

"Это будет сделано. Но главное сейчас – решение актуальных задач, которые складываются в настоящее время и исходя из прогнозов развития ситуации", – сказал он.

Также диктатор не мог не упомянуть о "коварном Западе", которое "руками украинцев воюет с РФ".

Ранее сообщалось, что Путин не доверил Герасимову руководить обороной Курской области.

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