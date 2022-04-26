Путин согласился на эвакуацию из "Азовстали" мирных жителей — ООН

Президент РФ дал принципиальное согласие на участие в эвакуации представителей ООН и Международного Красного креста.

Во вторник, 26 апреля, во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш договорился об эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщили на официальном сайте ООН.

"Во время встречи тет-а-тет президент Путин дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе", — говорится в сообщении.

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Российские издания, отслеживавшие встречу, о такой договоренности не сообщали. Они цитировали Путина, который предложил ООН и Красному кресту посмотреть, как "содержатся украинские военнопленные".

Напомним, ранее стало известно, что российский президент заявил на этой встрече с генсеком ООН об отсутствии боевых действий в Мариуполе. Кроме того, он заверил, что российская сторона находится в контакте с военными, которые находятся в подземельях "Азовстали" и которые, по его словам, "должны отпустить мирных жителей".

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