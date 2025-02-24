Путин согласится на миротворцев в Украине как часть соглашения – Трамп

Трамп отметил, что, по его мнению, война в Украине может завершиться "в течение нескольких недель".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин готов разрешить размещение европейских миротворцев в Украине в рамках возможного мирного соглашения.

Об этом он сообщил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме, пишет Sky News.

Трамп отметил, что, по его мнению, война в Украине может завершиться "в течение нескольких недель". Он также подтвердил свою готовность встретиться как с Владимиром Зеленским, так и с Путиным в ближайшее время.

На вопрос, предусматривает ли мирное соглашение территориальные уступки со стороны Украины, Трамп ответил уклончиво: "Посмотрим".

Макрон со своей стороны заявил, что возобновление активной роли США в переговорах создает "неопределенность для Путина", что, по его мнению, может повлиять на динамику конфликта. Французский лидер также подтвердил готовность Парижа предоставить Украине гарантию безопасности.

Что касается перспективы привлечения европейских военных как миротворцев, Макрон уточнил, что эти силы "не будут находиться на передовой, но будут обеспечивать стабильное присутствие в Украине".