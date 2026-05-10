Путин сорвал и второй день собственного "перемирия": в Генштабе рассказали, где влупили россияне

Обстрел российской армии / © Associated Press

Несмотря на согласованное в Кремле трехдневное перемирие 9-11 мая, российская оккупационная армия продолжает штурмовать позиции украинских защитников и обстреливать мирные населенные пункты. С начала суток 10 мая по состоянию на 16:00 агрессор 60 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Враг совершил артиллерийские обстрелы приграничных районов.

На Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Нововасильевка, Рогозино, Яструбщина, Будки, Атинское, Нескучное, Бачевск, Лужки, Волфино и Искрисковщина.

На Северо-Слобожанском направлении противник совершил 41 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, десять из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

Здесь также до сих пор продолжается одно боестолкновение из девяти, которые происходили сегодня. Противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Старица, Петро-Ивановка, Мировое, Симиновка и Красное Первое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении противник начинал пять штурмов в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Ставки и Озерное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отбили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Резниковка.

На Константиновском направлении захватчики совершили пять атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки и Иванополья. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 24 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новоподгородное и в направлении населенных пунктов Анновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Александровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку в районе населенного пункта Александроград.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили девять вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Железнодорожное, Еленоконстантиновка и Гуляйпольское.

На Купянском, Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях сегодня враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Напомним, 9 мая, когда в Москве проводили праздничный парад, на украинском фронте захватчики совершили 51 атаку.

В ночь на 9 мая противник атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М из Крыма и 43-мя ударными БпЛА.

