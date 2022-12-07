Путин соврал россиянам о расстреле украинских военных за оставление боевых позиций

Кремлевский диктатор заявил о якобы массовых расстрелах в ВСУ, прямо публично, перед строем и в несколько рук.

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин соврал россиянам о расстреле украинских военных. Он сказал, что украинцы якобы расстреливают перед строем военных за уход боевых позиций, а в российских вооруженных силах ничего подобного нет.

Об этом Путин заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Об уходе с позиций: в Украине, вы знаете, там расстреливают на месте, причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публично, перед строем и в несколько рук", — сказал Путин, подчеркнув, что это не секрет и хорошо всем известно.

Напомним, Путин рассказал, сколько мобилизованных оккупантов воюют в Украине. Из 300 тысяч российских захватчиков, призванных в рамках так называемой "долевой мобилизации", 150 тысяч воюют в Украине, а еще 150 тысяч находятся на полигонах российского минобороны. Диктатор добавил, что "разговоры о дополнительных мобилизационных мерах не имеют смысла".

Трибунал для Путина, военные преступления России и успехи Украины –Дидье Рейндерс

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