Путин создает в России "третью армию": для чего она и кто будет в составе

Российский диктатор Владимир Путин после так называемых "выборов" и переизбрания провел первую встречу с представителями ФСБ. Эта структура может превратиться в третью армию внутри РФ.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил доктор исторических наук Вадим Денисенко.

"Я хотел бы обратить внимание на то, что первая официальная рабочая встреча, которую провел Владимир Путин после переизбрания, это была встреча с активом ФСБ... Это очень показательно, с кем первым встречается новоизбранный руководитель. Что он сказал сегодня: он сказал "я очень благодарен за то, что вы удержали ситуацию внутри Российской Федерации". Ни слова о Пригожине, ни слова о Башкортостане... То есть он дал большой карт-бланш им. И второй момент: он сказал, что ФСБ... должна превратиться в третью армию внутри Российской Федерации", — подчеркнул Вадим Денисенко.

Он отметил, что первая армия — это непосредственно Вооруженные силы РФ, а вторая — Росгвардия.

"Он сказал о том, что мы должны максимально вооружать ФСБ. То есть в переводе на человеческий язык это говорит о том, что он боится переворота, и он говорит о том, что "я ставлю на ФСБ и ФСБшники должны меня защитить", — подчеркнул Денисенко.

Напомним, что Украина оказалась перед невозможным выбором : уступить территории, чтобы обеспечить жизнь граждан, или бороться за свои территории.

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