Путин создал из Украины монстра, который его уничтожит — эксперт NYT
Война в Украине окончательно перешла в эру боевых роботов, превращая российское превосходство в живой силе в ее главную слабость.
Диктатор России Владимир Путин создал монстра – и этот монстр вполне способен его уничтожить.
Об этом в своей колонке для New York Post пишет Дэвид Хэмблинг, эксперт по оборонным технологиям и автор книги «Рой дронов: как маленькие дроны покорят мир».
Как четко дал понять президент Владимир Зеленский, война, развязанная Россией против Украины, положила начало эре боевых роботов.
«Впервые в истории этой войны позиция противника была занята исключительно беспилотными платформами и дронами. Оккупанты сдались, и операция завершилась без участия пехоты и без потерь с нашей стороны», — заявил Зеленский на встрече с представителями оборонного сектора.
Конец эпохи «пушечного мяса»
В последние годы главным преимуществом России в этой войне было количество живой силы. Оккупантам удалось бросить на фронт столько людей, что Украине было трудно с этим справляться.
Однако, заменяя живых солдат механическими новобранцами, Киев сводит это численное преимущество к нулю. Это открывает двери для нового типа войны, где машины выслеживают и уничтожают людей.
Как ни парадоксально, но радиоуправляемые боевые машины появились еще в 1930-х годах, когда Советский Союз разработал «телетанки» — легкие танки с огнеметами. Но из-за ненадежной связи от идеи отказались. Попытки США в 2007 году применить роботов SWORDS/Talon в Ираке также не дошли до боевого использования. Российский роботизированный танк «Уран-9» в Сирии вообще показал себя провально из-за потери связи.
Наземная навигация намного сложнее, чем воздушная, поэтому наземные дроны долго оставались новинкой — они легко застревают в препятствиях.
Украинский подход
Украина решает задачу создания эффективных беспилотных наземных транспортных средств (UGV) по тому же принципу, по которому развивала воздушные дроны:
Низкая цена. Использование коммерческих, доступных технологий.
Полевые тесты. Мгновенная проверка в бою и получение реального фидбека.
Быстрота. Украинцы утверждают, что могут сделать через несколько недель то, на что на Западе уходят годы.
Чтобы обходить препятствия на земле, оператор наземного робота сейчас работает в паре с экипажем воздушного дрона, корректирующего маршрут сверху.
Сначала роботов использовали для логистики – доставки припасов на «последней мили» к фронту. Теперь они эвакуируют раненых, минуют территории, а в сети появляется все большее видео с вооруженными работами.
Робот, который сам держал позицию 45 дней
Типичный пример украинского боевого робота – DevDroid. По размерам он похож на квадроцикл, развивает скорость до 6 км/ч и оснащен пулеметом калибра 50 с магазином на 300 патронов.
Николай Зинкевич, командир из 3-й штурмовой бригады, рассказал потрясающую историю:
Один из роботов DevDroid занял позицию на передовой и самостоятельно отражал атаки российских войск в течение 45 дней. На позиции вообще не было украинских солдат — робот лишь периодически возвращался в наши окопы для подзарядки и перезаряжания.
Война будущего уже здесь
В настоящее время в операциях используется лишь небольшое количество таких машин, но Украина планирует произвести 20 000 наземных беспилотников уже в этом году.
Командующий 3-м армейским корпусом Андрей Белецкий ранее заявлял, что к 2026 году беспилотные наземные средства смогут заменить до 30% пехоты на фронте, а в будущем эта цифра может возрасти до 80%.
Аналитики отмечают, что работы не могут полностью заменить пехоту, пока не научятся заходить в здания и зачищать окопы. Но это может произойти раньше, чем кажется: украинские военные уже экспериментируют с собакообразными работами и получили для испытаний два человекоподобных работы Phantom Mk1 американского производства.
Ранее издание CNN сообщило, что Украина все активнее применяет роботизированные системы на фронте, заменяя ими военных в самых опасных операциях. Наземные дроны и беспилотники уже не только помогают разведке или доставке, но и участвуют в штурмах позиций противника.