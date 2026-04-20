Путин создал из Украины монстра, который его уничтожит — эксперт NYT

ВСУ / © Getty Images

Реклама

Диктатор России Владимир Путин создал монстра – и этот монстр вполне способен его уничтожить.

Об этом в своей колонке для New York Post пишет Дэвид Хэмблинг, эксперт по оборонным технологиям и автор книги «Рой дронов: как маленькие дроны покорят мир».

Как четко дал понять президент Владимир Зеленский, война, развязанная Россией против Украины, положила начало эре боевых роботов.

Реклама

«Впервые в истории этой войны позиция противника была занята исключительно беспилотными платформами и дронами. Оккупанты сдались, и операция завершилась без участия пехоты и без потерь с нашей стороны», — заявил Зеленский на встрече с представителями оборонного сектора.

Конец эпохи «пушечного мяса»

В последние годы главным преимуществом России в этой войне было количество живой силы. Оккупантам удалось бросить на фронт столько людей, что Украине было трудно с этим справляться.

Однако, заменяя живых солдат механическими новобранцами, Киев сводит это численное преимущество к нулю. Это открывает двери для нового типа войны, где машины выслеживают и уничтожают людей.

Как ни парадоксально, но радиоуправляемые боевые машины появились еще в 1930-х годах, когда Советский Союз разработал «телетанки» — легкие танки с огнеметами. Но из-за ненадежной связи от идеи отказались. Попытки США в 2007 году применить роботов SWORDS/Talon в Ираке также не дошли до боевого использования. Российский роботизированный танк «Уран-9» в Сирии вообще показал себя провально из-за потери связи.

Реклама

Наземная навигация намного сложнее, чем воздушная, поэтому наземные дроны долго оставались новинкой — они легко застревают в препятствиях.

Украинский подход

Украина решает задачу создания эффективных беспилотных наземных транспортных средств (UGV) по тому же принципу, по которому развивала воздушные дроны:

Низкая цена. Использование коммерческих, доступных технологий.

Полевые тесты. Мгновенная проверка в бою и получение реального фидбека.

Быстрота. Украинцы утверждают, что могут сделать через несколько недель то, на что на Западе уходят годы.

Чтобы обходить препятствия на земле, оператор наземного робота сейчас работает в паре с экипажем воздушного дрона, корректирующего маршрут сверху.

Сначала роботов использовали для логистики – доставки припасов на «последней мили» к фронту. Теперь они эвакуируют раненых, минуют территории, а в сети появляется все большее видео с вооруженными работами.

Реклама

Робот, который сам держал позицию 45 дней

Типичный пример украинского боевого робота – DevDroid. По размерам он похож на квадроцикл, развивает скорость до 6 км/ч и оснащен пулеметом калибра 50 с магазином на 300 патронов.

Николай Зинкевич, командир из 3-й штурмовой бригады, рассказал потрясающую историю:

Один из роботов DevDroid занял позицию на передовой и самостоятельно отражал атаки российских войск в течение 45 дней. На позиции вообще не было украинских солдат — робот лишь периодически возвращался в наши окопы для подзарядки и перезаряжания.

Война будущего уже здесь

В настоящее время в операциях используется лишь небольшое количество таких машин, но Украина планирует произвести 20 000 наземных беспилотников уже в этом году.

Реклама

Командующий 3-м армейским корпусом Андрей Белецкий ранее заявлял, что к 2026 году беспилотные наземные средства смогут заменить до 30% пехоты на фронте, а в будущем эта цифра может возрасти до 80%.

Аналитики отмечают, что работы не могут полностью заменить пехоту, пока не научятся заходить в здания и зачищать окопы. Но это может произойти раньше, чем кажется: украинские военные уже экспериментируют с собакообразными работами и получили для испытаний два человекоподобных работы Phantom Mk1 американского производства.

Ранее издание CNN сообщило, что Украина все активнее применяет роботизированные системы на фронте, заменяя ими военных в самых опасных операциях. Наземные дроны и беспилотники уже не только помогают разведке или доставке, но и участвуют в штурмах позиций противника.