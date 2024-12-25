"Путин сознательно выбрал Рождество для атаки": Зеленский рассказал о последствиях

По предварительным данным, украинские защитники сбили более 50 ракет и значительную часть дронов.

Президент России Владимир Путин сознательно выбрал Рождество для атаки по Украине. Враг выпустил более 70 ракет и более 100 ударных дронов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Сети.

Глава государства отметил, что каждый российский массированный удар требует времени на подготовку. Это никогда не спонтанное решение, а осознанный выбор целей, времени и даты.

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"Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели – наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине", – отметил Зеленский.

По предварительным данным, украинские защитники сбили более 50 ракет и значительную часть дронов. К сожалению, есть попадания. В нескольких регионах есть отключение света. Президент заверил, что энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить подачу света.

"Благодарю каждого, кто сейчас работает для страны, кто на боевом дежурстве, кто защищает наше небо. Восстановим максимум. Российское зло не сломает Украину и не обезобразит Рождество", – резюмировал президент.

Напомним, ТСН.ua собрал все об атаке по Украине на Рождество и о последствиях ударов.

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