Путин созывает Совбез: Песков сообщил, будут ли обсуждать задействование ядерной доктрины РФ

Путин созывает заседание Совета безопасности РФ после того, как был взорван Крымский мост. Поэтому в Сети опасаются, что диктатор может пойти на сумасшедший шаг – использовать ядерное оружие.

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, попадает ли взрыв на Крымском мосту под возможность привлечения ядерной доктрины РФ.

Об этом пишут росСМИ.

"Нет. Совершенно неверная постановка вопроса", – сказал он.

Ранее диктатор Путин назвал взрыв на Крымском мосту "терактом", который якобы был направлен против "критически важной гражданской инфраструктуры".

Напомним, Песков заявил, что в понедельник, 10 октября, Владимир Путин соберет Совет Безопасности РФ.

"На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит", – сказал спикер диктатора, когда его спросили, обсудят ли на заседании взрыв на Крымском мосту.

Взрыв на Крымском мосту: что известно сейчас

Напомним, что взрыв на Крымском мосту произошел в субботу, 8 октября, около 6 часов утра.

В РФ сообщали о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту. Впоследствии количество жертв, по данным росСМИ, возросло до пяти.

А вот советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен: взрыв устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБшниками и российским Минобороны.

По его информации, ФСБ хотела арестовать российских генералов, а Минобороны РФ подставило ФСБ, отвечавшее за охрану моста. По словам Подоляка, говорить о возможном путче еще рано, но в РФ назревает конфликт между разными силовиками.

В свою очередь, российский диктатор Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом" и обвинил во всем Украину.