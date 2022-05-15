Путин созывает встречу ОДКБ: вступят ли сателлиты РФ в войну против Украины

Путин созывает встречу ОДКБ: вступят ли сателлиты РФ в войну против Украины

Армения и Казахстан официально пока игнорировали запросы Путина о помощи в войне с Украиной.

Президент страны-агрессора Владимир Путин созывает в понедельник, 16 мая, заседание лидеров стран-членов Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Эксперты предполагают, что на этой встрече кремлевский диктатор может попросить помощи у своих сателлитов воевать против Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии "24 канала".

Однако эксперт считает, что на практике это реализовать почти невозможно. Ведь другие страны ОКГБ (за исключением разве что Беларуси) отреагировали на путинскую агрессию в Украине "слишком сдержанно".

"Армения тоже не хочет, чтобы за ней репутационно закрепилось их участие в боевых действиях. Мы видим и позицию Казахстана. Сейчас есть информация о том, что страну могут использовать для обхода санкций. Однако у США есть мощности, чтобы выяснить, действительно ли так произойдет", – сказал Мусиенко.

По его словам, созвая эту встречу, Путин пытается хоть как-то ответить НАТО и создать иллюзию угрозы.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире Радио НВ также сказал, что страны ОДКБ не будут воевать против Украины. Он назвал Организацию "мертвой структурой".

"Во-первых, они видят, что Россия проиграет эту войну. Во-вторых, они видят, что эта война — это путь для них для очень больших и серьезных санкций. Зачем это нужно таким странам, как Казахстан, Кыргызстан, другим? Очень интересен третий момент: в целом ОДКБ — это мертвая структура, как военный блок, как военная организация", — подытожил Коваленко.

Что такое ОДКБ

Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политическая организация, в состав которой входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Кремль пытается показать ОДКБ как альтернативу НАТО.

Отметим, что согласно уставу этой организации, ОДКБ может использовать своих военных только на территории стран-участниц. В то время как Украина не является членом ОДКБ.

Ранее в разведке сообщалось, что Россия потребовала от стран-членов ОДКБ ввести "миротворцев" на территорию Украины.

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