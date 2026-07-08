Путин спешит завершить войну?: В Кремле хотят создать "победу" до сентября

Путин хочет «картинку победы» до сентября / © Associated Press

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Кремлю необходимо сформировать «картину победы» в войне против Украины ориентировочно до сентября этого года. В противном случае завершение боевых действий при неблагоприятном сценарий создаст прямую угрозу для самой российской власти.

Об этом для «Київ24» заявил эксперт по изучению России, политический аналитик Игорь Тышкевич.

Россияне постараются создать «картину победы» до сентября

По словам аналитика, Москва стремится финализировать конфликт на собственных условиях, добиться уступок напрямую от США, НАТО и Украины.

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Сейчас ключевым риском для Кремля остается возможное более активное вовлечение в переговорный процесс Европейского Союза или Пекина. Позиция Китая считается для РФ наиболее чувствительной, поскольку эта страна обладает реальными рычагами влияния на российское руководство.

«Для Кремля недопустим выход из войны без так называемой „картинки победы“. Если этого не будет, то в таком случае это может повлечь за собой внутриполитический кризис в самой Российской Федерации», — говорит Тишкевич.

По его словам, Украине от этого легче не станет, ведь к власти, скорее всего, придут более правые силы. Но для нынешнего российского руководства это угроза.

Путин ограничен во времени именно до сентября, ведь по состоянию на сегодня США — единственный посредник в переговорах, который хочет получить свою выгоду. Выгода измеряется и политическим влиянием, и деньгами.

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В случае, если у США не получится договориться с РФ и Украиной, их место могут занять ЕС, Китай или Турция. Однако формат договоренностей с другими странами для россиян невыгоден.

Война в Украине: последние новости

Напомним, из-за глобального дефицита вооружения и активных боевых действий в мире Украина испытывает критическую нехватку ракет к системам Patriot. По словам военного обозревателя Василия Пехньо, при отсутствии мощной собственной противобаллистической защиты у Украины и стран ЕС существует высокая вероятность того, что часть вражеской баллистики и дальше будет достигать своих целей.

В связи с этим государство должно готовить превентивные шаги в тылу, в частности, рассредоточивать промышленные предприятия, логистические центры и объекты критической инфраструктуры.

Гражданам же важно заботиться о собственной безопасности, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и при угрозе обязательно пользоваться укрытиями.

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