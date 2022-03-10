Путин среди Гитлера и Сталина: в Польше появился еще один мурал в поддержку Украины (фото)

Путин среди Гитлера и Сталина: в Польше появился еще один мурал в поддержку Украины (фото)

Художник хочет предостеречь Путина.

В польском городе Гданьск появился мурал в поддержку Украины. Местный художник Tuse (Петр Яворский) изобразил президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну, между диктаторами Гитлером и Сталиным.

Фото мурала художник опубликовал у себя в Instagram.

Он расположен на стене рядом с железнодорожной станцией. Работа заняла у мужчины два дня.

"Мой месседж – предостеречь Путина, чтобы он не стал еще одним таким деятелем. Такие сравнения уже напрашиваются. Он начинает действовать, руководствуясь только своими имперскими стремлениями и больше ничем. Для войны не было экономических причин. Это что-то личное для него", – прокомментировал свою работу художник RMF24.

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