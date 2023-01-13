"Путин стал для Си огромной проблемой": американский эксперт объяснил, что Китай может получить от войны в Украине

На последнем заседании Шанхайской организации сотрудничества было ясно, что лидеры Центральной Азии уже гораздо меньше уважают Россию, говорит Весс Митчелл.

В интересах США и союзников как можно быстрее победить Россию и сосредоточиться на потенциальной угрозе со стороны Китая, который может извлечь выгоду из последствий войны в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил бывший помощник госсекретаря США по европейским делам Весс Митчелл в интервью PAP.

"По моей оценке, в США и наших союзников есть шанс получить большое преимущество перед Россией и Китаем, помогая Украине выиграть войну. На мой взгляд, желаемой стратегией было бы сначала окончательно победить Россию, а затем полностью сосредоточить свое внимание на Китае", — говорит Митчелл., бывший сотрудник администрации экс-президента США Дональда Трампа

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Он добавляет, что поддержка Украины в войне отвечает интересам США по ряду причин.

"Во-первых, таким образом Украина укрепляет свое сдерживание и останавливает дальнейшие атаки России. Во-вторых, россияне на время слабеют в экономическом и военном отношении, а европейцы, если они выполнят свои обязательства, укрепят свою оборону", — объясняет. он.

По его оценке, впоследствии это позволит направить большую часть усилий на Азию, не заботясь о "другом театре военных действий". В то же время, Митчелл соглашается с теми, кто говорит, что США не могут позволить себе конкурировать на два фронта и должны чутко реагировать на угрозу со стороны Китая.

Отвечая на вопрос, как война в Украине может повлиять на расчеты и интересы Китая, Митчелл сказал, что, хотя проблемы его союзника неудобны для Пекина в краткосрочной перспективе, Китай может выиграть от нее в долгосрочной перспективе.

"В краткосрочной перспективе Путин стал для Си огромной проблемой. Помните, что дипломатическая стратегия Китая заключалась в том, чтобы показать себя в мире конструктивной силой. Над ним долго работали, ориентируясь на коммерческие отношения. А здесь у нас есть парень, недавно. сидел рядом с президентом (Си Цзиньпином) в ложе уважения на Олимпиаде в Пекине как его лучший друг, а теперь угрожает ядерной войной, а его войска варварски пытают", — говорит Митчелл.

По его мнению, сыграть в пользу Пекина может зависимость России от Китая, которая сохраняется. Он указывает, например, на расширение российской газовой инфраструктуры в сторону Китая.

По его словам, еще одним преимуществом станет усиление влияния Китая на государства Центральной Азии, которые до сих пор были союзниками России.

"Уже на последнем заседании Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде было понятно, что лидеры Центральной Азии уже гораздо меньше уважают Россию. Что ж, по его оценке, это влияние неизбежно будет в большей степени направлено на Китай", — подытожил Митчелл.

Китай, США, РФ и война в Украине

Издание Financial Times написало, что Владимир Путин не сообщал китайскому лидеру Си Цзиньпину о планах напасть на Украину. Теперь в Китае считают, что Россия, вероятно, проигрывает войну против Украины. Несмотря на декларируемое сотрудничество с Россией, некоторые китайские чиновники отмечают, что "их страна не доверяет Путину". Издание утверждает, что сейчас Китай хочет продемонстрировать, что готов сдержать Путина, если тот решится применить ядерное оружие, и принять участие в послевоенном восстановлении Украины.

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Посол Китая в Евросоюзе Фу Конг заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину поставило Китай "в очень сложное положение". По его словам, китайские власти не хотят "избирать между друзьями" — Украиной и Россией.

Впрочем, в США считают, что утверждение Китая о нейтралитете в войне РФ против Украины противоречит реальным действиям, наоборот показывающим, что Пекин продолжает выстраивать тесные связи с Москвой.

В Вашингтоне также предупредили Китай о последствиях в случае помощи России.

Между Китаем и США не утихает напряженность из-за ситуации вокруг Тайваня, который Пекин считает своей территорией. Обострились их отношения после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китай критически отреагировал на планы американских конгрессменов и лидер Конгресса посетить Тайвань.

Джо Байден подчеркнул, что США будут защищать остров Тайвань в случае китайского вторжения. Но власти Китая осудили Соединенные Штаты за новый закон о разрешении на оборону, увеличивающий военную помощь Тайваню.

Впрочем, в начале января 2023 г. министр иностранных дел Китая во время разговора со своим американским коллегой заявил об интересе Пекина в улучшении двусторонних отношений с Вашингтоном.

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