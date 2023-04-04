"Путин стал жертвой собственной гордыни": экс-начальник Генштаба Британии назвал главную ошибку РФ

Неудачи военного руководства России свидетельствуют, что они до конца не знали о намерениях Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины. Российские солдаты, считавшие, что идут в Украину как "освободители", были введены в массовое заблуждение. Поэтому неудивительно, что среди армии РФ процветает пьянство.

Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Великобритании генерал лорд Ричард Даннатт.

"Между тем президент России Владимир Путин стал жертвой собственной гордыни. Он твердо верил, что его службы безопасности проникли и подорвали правительство Киева; что большинство украинского населения было против президента Зеленского и выступало за лучшие связи с Россией; и что его армия пригодна, боеспособна и готова нанести быстрый удар по Киеву, чтобы изменить режим. Однако сейчас перспектива поражения на поле боя становится все более вероятной, а контроль Путина над властью все слабее", — подчеркнул он.

Несмотря на попытки Путина показать контроль над временно оккупированными территориями Украины, в частности Крымом, разрекламированные усилия России на востоке Украины, вероятно, провалятся.

После нескольких месяцев попыток наемников "Вагнера" взять Бахмут с ужасными потерями, последние отчеты свидетельствуют о том, что сейчас россияне переключают свое внимание на Авдеевку к югу от Бахмута и на Кременную-Сватово на севере, но эти шаги, казалось бы, указывают на то. что они пытаются стабилизировать свои оборонительные линии, а не начать новое наступление. Возможно, армия РФ уже достигла кульминационной точки.

"Если украинское оперативное командование сможет выстроить смелую общевойсковую схему маневра, то есть возможность нанести решающие удары этим летом. Постоянное наступление с сочетанием танков, бронированной пехоты и самоходной артиллерии при поддержке ракетных ударов большой дальности и любой близкой авиационной поддержки, которую они могут собрать, мог бы окончательно уничтожить то, что осталось от российской нравственности, и взломать хребет российской армии", — отметил Ричард Даннатт.

При первых успехах контрнаступательных действий ВСУ российские солдаты вероятно развернутся и убегут, как это произошло под Харьковом прошлой осенью Такой коллапс может стать катализатором, который выведет Путина из Кремля.

"Совершенно разумно, что есть опасения относительно того, кто может заменить его, но я предполагаю, что группой лидеров, которые сегодня наиболее недовольны в России, являются военные. Если начальник российского генерального штаба генерал Валерий Герасимов сможет заручиться достаточной поддержкой и найти в себе моральную мужество действовать, эта война может закончиться задолго до второй годовщины", — сказал он.

Бывший начальник Генерального штаба Великобритании генерал лорд Ричард Даннатт резюмировал, что ради украинского народа и стабильности Европы, НАТО, Соединенные Штаты и Запад должны продолжать оказывать всяческую поддержку Украине, чтобы положить конец этой ужасной главе европейской истории.

Напомним, в США считают, что Украина начнет весеннее контрнаступление уже в ближайшие недели.

Российские оккупанты через несколько недель построили в аннексированном Крыму целую сеть окопов и заграждений из-за возможного контрнаступления ВСУ.

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