Путин "пытается играть ва-банк": Тимочко назвал запуск межконтинентальной ракеты провалом

По мнению главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, удар РФ по Украине межконтинентальной баллистической ракетой 21 ноября был однозначно политической попыткой продемонстрировать свои возможности. А кремлевский диктатор Владимир Путин отдавал себе отчет, что курс ракеты и ее обломки будут тщательно изучать.

Об этом он рассказал в эфире "24 Канала".

Тимочко обратил внимание, что Путин, по-видимому, не был уверен в тактико-технических характеристиках новой ракеты. Об этом свидетельствует прежде всего выбор цели. Удар был нанесен по Днепру – большому городу вблизи линии фронта. То есть россияне сомневались, что ракета сможет пролететь вглубь украинской территории и при этом не будет уничтожена в воздухе.

Видеообращение Путина, в котором он заявил об экспериментальном запуске новой ракеты в боевых условиях, свидетельствует, что удар готовился заранее. Момент для этой "демонстрации силы" выбирали с учетом погодных условий, чтобы эффект выглядел как можно ужаснее. Впрочем, этой "акцией" Россия сама себя лишила эффекта неожиданности, ведь теперь Украина знает, чего ждать от нового оружия оккупантов, и будет принимать необходимые контрмеры.

"Наши специалисты скажут, уникальная ли это ракета и сколько в ней российских компонентов. Потому что может оказаться, что она наполнена западной электроникой. Это будет означать, что компоненты получены контрабандным путем или закупались раньше", – отметил Тимочко.

Он добавил, что это "экспериментальное применение" показало только то, что ракета может лететь. А применение единичного прототипа – это только "информационная кампания, не больше". Скорее всего, Путин рассчитывал, что реакция в Украине и мире будет больше, возможно, ожидал всплеска панических настроений в обществе и массового выезда людей.

Когда этого не произошло после удара по Днепру, российские пропагандисты начали умалять масштаб события, мол, это вообще не была межконтинентальная ракета. А через несколько дней разговоры о новой ракете вообще исчезли из российского инфопространства.

Дополнительным ударом по имиджу государства-агрессора стала атака дронов на полигон Капустин Яр, откуда полетела на Днепр российская ракета. Вдруг выяснилось, что он даже не был подобающим образом защищен.

"Выглядит так, что чем ближе к инаугурации Дональда Трампа, тем больше у Путина сдают нервы, тем меньше он верит, что избежит наказания, поэтому пытается играть ва-банк и оказывать давление на наших европейских союзников", – подчеркнул Тимочко.

По его словам, хотя Россия не достигла эффекта, на который надеялась, новые попытки запугать мир точно будут. Впрочем, у диктатора остается все меньше ресурсов. Более того, окружение Путина также не полностью поддерживает его желание идти на большие риски. Поэтому решением атаковать Украину межконтинентальной ракетой Путин не только не получил желаемого эффекта, но скорее навредил сам себе.

Напомним, по словам главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, сейчас российская армия уже не представляет такой угрозы, как в феврале 2022 года, поэтому у Альянса есть время, чтобы подготовиться к войне.

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