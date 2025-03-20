Путин стремится лишить Украину возможности наносить удары по "самым уязвимым" местам России — The Telegraph

В последние месяцы российские войска продвинулись вперед, и, по словам кремлевского диктатора Путина, наступают "практически по всей линии фронта". Однако темпы нападения атак украинских БПЛА на Россию также резко выросли. В этом году уже произошло 19 атак, тогда как за весь 2024 их было 25.

О пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, эти атаки – способ Украины замедлить давление российской армии путем нанесения ударов по нефтебазам. Но они также отражают другую цель Украины: желание "вернуть войну домой" для Путина и русского народа, который мало слышит о трудностях на полях сражений за сотни и даже тысячи километров.

Это объясняет, почему после разговора с Трампом Путин согласился на частичное прекращение огня с Украиной, в частности на удары по энергетической инфраструктуре, но при этом продолжил наступление на фронте.

Последствия атак на российские НПЗ

Также читайте Неизвестные беспилотники атаковали Саратов и Энгельс: раздались взрывы

Ливия Галларати, старший аналитик по нефтяным рынкам компании Energy Aspects, отметила, что в результате атак ощутимо снизился объем сырой нефти, перерабатываемой российскими НПЗ.

"Некоторые из известных нам объектов подверглись нападению, и мы смогли подтвердить, что это очень крупные и важные нефтеперерабатывающие заводы. И мы наблюдаем значительное снижение объемов переработки нефти на российских НПЗ — до атак они перерабатывали около 5,6-5,5 миллиона баррелей в день. объемы", – сказала она The Telegraph.

По словам Эмили Феррис, старшего аналитика компании Rusi, такие атаки не только влияют на добычу нефти на важных нефтеперерабатывающих заводах, но и привлекают внимание к войне среди россиян, которые, возможно, получают дезинформацию от правительства, но не могут игнорировать большие пожары, которые полыхают в их районе.

"Эти атаки демонстрируют географическую досягаемость Украины на территории России и психологически возвращают войну домой", – сказала она The Telegraph.

Как подчеркивает The Telegraph, 30-дневный мораторий на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре также принесет облегчение Киеву. Однако поскольку надежды на изменение ситуации на фронте практически нет, лишение Украины возможности нанести Путину удар по "самому болезненному месту" сделает борьбу еще труднее, подчеркивает издание.

Ранее сообщалось, что в российском Туапсе дроны атаковали местный НПЗ.

Читайте также: