Путин стягивает силы на фронт: где россияне готовят весеннее наступление

ВСУ держат оборону / © Associated Press

Российские войска на Славянском направлении применяют тактику малых групп, которые используют ночью антитепловизионные плащи и рельеф для скрытого передвижения. По всей видимости, россияне готовят личный состав и бронетехнику к возможному наступлению.

Об этом сообщила 81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада в Facebook.

По данным бригады, российские войска усилили давление, применяя тактику малых групп.

«С наступлением солнечной погоды они избегают передвижения днем, при этом увеличивают активность ночью. Для передислоковки армия использует антитепловизионные плащи и особенности рельефа местности», — уточнили военные.

Военный эксперт и бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев о весенне-летнем наступлении российских оккупантов с территории РФ и с оккупированных территорий Украины говорит следующее: «То, что у россиян есть ресурсы для продолжения наступательной кампании — это очевидно. Но речь идет о продолжении, а не о новой наступательной кампании. Наступление россиян де-факто продолжается с середины октября 2023 года. Меняются направления и масштабность, но российская армия наступает».

По мнению Селезнева, в конце апреля, когда начинает появляться первая зеленка (зеленые листья — ред.), россияне могут масштабировать свои боевые действия на поле боя.

«Для них в приоритете — захват Славянско-Краматорско-Дружковско-Константиновской городской агломерации. Я думаю, что они будут действовать именно там, причем из трех плацдармов», — говорит аналитик.

Аналитик смоделировал ситуацию, которая может возникнуть в случае временной потери контроля над городами Покровск и Мирноград в Донецкой области. По его словам, на этом направлении сосредоточена огромная группировка врага численностью около 150 тысяч человек. При захвате этих городов россияне могут изменить вектор атаки.

На Покровском направлении российские оккупанты продолжают атаковать мелкими пехотными штурмовыми группами, последовательно уничтожаемыми Силами обороны, что свидетельствует о наличии у врага больших резервов живой силы.