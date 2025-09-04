Путин стягивает войска к Покровску: готовы ли союзники Зеленского остановить новое наступление

Российские военные / © Associated Press

Европейские лидеры выражают растущую обеспокоенность по поводу возможного нового наступления российских войск на Украину.

Об этом сообщают источники, знакомые с состоявшимися на прошлой неделе переговорами на заседании Совета безопасности в Тулоне, передает Bloomberg.

Немецкие и французские чиновники обратили внимание на концентрацию более 100 тысяч российских солдат у Покровска - стратегического узла на востоке Донецкой области. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Москва безуспешно пытается окружить город уже больше года, ведь его захват открыл бы путь в Краматорск и Славянск.

Коалиция желающих готовит гарантии безопасности для Украины

По данным источников, в Париже состоится встреча так называемой "коалиции желающих", цель которой - завершить переговоры по гарантиям безопасности для Украины после войны. Участие примут Зеленский, премьер-министры Нидерландов и Польши, а также канцлер Германии Фридрих Мерц. Лидеры Великобритании, Италии и спецпредставитель США Стив Виткофф присоединятся онлайн.

Франция ожидает, что встреча продемонстрирует готовность Европы выполнить свои обязательства, а от президента США Дональда Трампа союзники ожидают большей определенности по вкладу Вашингтона и новых санкций против Кремля.

Роль США и позиция Трампа

Несмотря на заявления Трампа о готовности давить на Россию, Белый дом пока не ввел новые санкции. Американский президент исключил отправку своих военных в Украину, но заявил о возможной поддержке с воздуха и разведкой.

"Украине придется согласиться с любой архитектурой безопасности, однако и Россия должна чувствовать себя комфортно", - отметил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Предостережения и вызовы

Несмотря на дипломатические усилия Кремль продолжает военные действия. Российские войска летом продвинулись всего на 0,3% территории Украины, однако усилили авиаудары. Июль стал самым смертоносным для гражданского населения с 2022 года: 589 погибших и более 1100 раненых, по данным ООН.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что главная гарантия безопасности для Украины – сильная армия, которую необходимо укреплять даже в процессе мирных переговоров:

"Украина должна быть способна защищать себя и сейчас, и в будущем. И мы поможем ей в этом", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российское командование опрокидывает подразделения морской пехоты и "ВДВ" в Донецкую область, готовя масштабное осеннее наступление.