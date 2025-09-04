- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 2 мин
Путин стягивает войска к Покровску: готовы ли союзники Зеленского остановить новое наступление
Европейские лидеры и США согласовывают гарантию безопасности для Украины. На фоне провала летнего пришествия России союзники опасаются нового удара по Покровску.
Европейские лидеры выражают растущую обеспокоенность по поводу возможного нового наступления российских войск на Украину.
Об этом сообщают источники, знакомые с состоявшимися на прошлой неделе переговорами на заседании Совета безопасности в Тулоне, передает Bloomberg.
Немецкие и французские чиновники обратили внимание на концентрацию более 100 тысяч российских солдат у Покровска - стратегического узла на востоке Донецкой области. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Москва безуспешно пытается окружить город уже больше года, ведь его захват открыл бы путь в Краматорск и Славянск.
Коалиция желающих готовит гарантии безопасности для Украины
По данным источников, в Париже состоится встреча так называемой "коалиции желающих", цель которой - завершить переговоры по гарантиям безопасности для Украины после войны. Участие примут Зеленский, премьер-министры Нидерландов и Польши, а также канцлер Германии Фридрих Мерц. Лидеры Великобритании, Италии и спецпредставитель США Стив Виткофф присоединятся онлайн.
Франция ожидает, что встреча продемонстрирует готовность Европы выполнить свои обязательства, а от президента США Дональда Трампа союзники ожидают большей определенности по вкладу Вашингтона и новых санкций против Кремля.
Роль США и позиция Трампа
Несмотря на заявления Трампа о готовности давить на Россию, Белый дом пока не ввел новые санкции. Американский президент исключил отправку своих военных в Украину, но заявил о возможной поддержке с воздуха и разведкой.
"Украине придется согласиться с любой архитектурой безопасности, однако и Россия должна чувствовать себя комфортно", - отметил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.
Предостережения и вызовы
Несмотря на дипломатические усилия Кремль продолжает военные действия. Российские войска летом продвинулись всего на 0,3% территории Украины, однако усилили авиаудары. Июль стал самым смертоносным для гражданского населения с 2022 года: 589 погибших и более 1100 раненых, по данным ООН.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что главная гарантия безопасности для Украины – сильная армия, которую необходимо укреплять даже в процессе мирных переговоров:
"Украина должна быть способна защищать себя и сейчас, и в будущем. И мы поможем ей в этом", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что российское командование опрокидывает подразделения морской пехоты и "ВДВ" в Донецкую область, готовя масштабное осеннее наступление.