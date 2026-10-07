Путин теряет Донбасс?: сентябрь стал для России худшим месяцем за последние 3 года — NYT

Война России против Украины / © ТСН

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Сентябрь стал для России худшим месяцем с июня 2023 года по показателю чистых территориальных завоеваний в Украине.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на данные западных аналитиков.

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На фоне многомесячных попыток Москвы прорвать украинскую оборону российские войска в сентябре практически не смогли расширить контролируемую ими территорию. Исследователи, отслеживающие ситуацию на фронте, в целом сходятся во мнении, что в 2026 году Россия захватила лишь чуть больше украинской территории, чем потеряла.

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Это резко контрастирует с заявлениями российского Минобороны, которое сообщало о значительных территориальных завоеваниях.

Украинское контрнаступление на севере Донбасса

Одной из главных причин ухудшения ситуации для России стала украинская операция «Вивальди» на севере Донбасса. Украинские силы не только остановили продвижение российских войск, но и вернули часть территорий, ранее захваченных армией РФ.

По оценкам западных аналитиков, Россия потеряла десятки квадратных километров территории в ходе этой операции. Украинским войскам удалось создать условия для наступления после нанесения ударов по российской логистике, позициям операторов дронов и маршрутам снабжения.

Старший аналитик Института изучения войны Джордж Баррос подчеркнул, что операция продемонстрировала возможность механизированного маневра даже на поле боя, где доминируют беспилотники.

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«Когда военное командование закладывает необходимый фундамент, механизированный маневр остается возможным даже в условиях плотного наблюдения с помощью дронов», — отметил Баррос.

В то же время эксперт отметил, что Украине потребовались месяцы подготовки, чтобы вернуть лишь небольшую часть территории.

Какая ситуация на юге Донбасса

На юге Донбасса российские войска продолжают ежедневные штурмы, пытаясь вернуть инициативу. Однако украинским силам удалось стабилизировать оборону и не позволить Москве реализовать планы по окружению ключевых городов региона.

Важную роль в сдерживании российского наступления играют современные системы управления боем, беспилотники и роботизированные комплексы.

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Аналитик фонда «Вернись живым» Николай Белесков отметил, что технологии, массовое производство дронов и более эффективная координация позволили Украине повысить эффективность обороны.

По словам военного аналитика Джорджа Барроса, российская тактика проникновения небольшими группами уже подошла к пределу своих возможностей, поскольку зона поражения беспилотниками постоянно расширяется.

Почему Россия атакует украинские города

Не добившись желаемого результата на Донбассе, Россия в то же время усиливает воздушные удары по украинским городам, используя преимущество в ракетах и беспилотниках.

The New York Times отмечает, что Москва продолжает настаивать на необходимости полного захвата Донбасса как одного из ключевых условий прекращения войны. Однако ситуация на фронте пока не подтверждает заявления Кремля о неизбежности скорого падения всего региона.

Напомним, что ВСУ недавно очистили около 10 квадратных километров территории к востоку от Волчанска в Харьковской области, выбив оттуда российских разведчиков.

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