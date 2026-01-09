Путин теряет элиту армии: сколько российских генералов погибли в войне с Украиной

Оккупанты / © Associated Press

С начала полномасштабного вторжения России в Украину было ликвидировано по меньшей мере 19 российских генералов. Смерть высокопоставленных окупантов становится следствием как точечных ударов ВСУ, так и диверсионных операций.

Об этом сообщает издание The Insider.

Потери среди высшего командного состава РФ фиксировались не только в зоне активных боевых действий, но непосредственно на территории России. Речь идет об успешных ударах по штабам, сложных диверсионных операциях и взрывах.

Хронология ликвидации: 2022 год

Первые месяцы Великой войны стали роковыми для целого ряда русских командиров. Первым генералом, чью смерть Москва была вынуждена признать официально, стал Андрей Суховецкий. Оккупанта ликвидировал снайпер во время боев в Черниговской области.

В течение 2022 года список двухсотых пополнили генералы:

Олег Митяев;

Владимир Фролов;

Андрей Симонов;

Канамат Боташев (летчик-ас, сбитый в небе над Луганщиной);

Роман Кутузов.

Загадочное «воскресение» Колесникова

Отдельного внимания заслуживает история с генерал-майором Андреем Колесниковым. В 2022 году медиа сообщали о его ликвидации.

Однако уже в 2023 году российская пропаганда попыталась опровергнуть эту информацию: рупор Кремля Владимир Соловьев показал репортаж из Сирии, где Колесников якобы фигурировал в качестве действующего заместителя командующего группировкой войск РФ.

Потери окупантов 2023 года

Тенденция на уничтожение русской верхушки сохранилась и в следующем году. По информации The Insider, в 2023 году к списку погибших добавились:

Дмитрий Ульянов;

Сергей Горячев;

Олег Цоков (ликвидирован в Бердянске в результате удара по гостинице);

Владимир Завадский.

2024-2025 годы

Среди погибших в 2024-2025 годах оказались топ-чиновники, которые отвечали за стратегические направления:

Игорь Кириллов — начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБО) РФ;

Ярослав Москалик — заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба;

Михаил Гудков — заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами РФ;

Фанил Сарваров — начальник управления оперативной подготовки Генштаба.

Издание отмечает, что российские власти продолжают скрывать реальные цифры потерь. Часть погибших генералов на момент смерти формально находилась в отставке или руководила наемниками в так называемых добровольческих формированиях, штурмовых отрядах «Шторм Z» и частных военных компаниях.

Напомним, военные эксперты неоднократно предупреждали о риске расширения боевых действий за пределы основных участков фронта. Россия может пытаться совершать ограниченные наземные прорывы в приграничных областях Украины с целью захвата небольших территорий для дальнейшего политического давления.

Под угрозой остаются северные регионы, в частности Сумщина и Черниговщина, а также южное направление из-за возможных ударов по портовой инфраструктуре, что имеет критическое значение для экономики и обороноспособности страны.