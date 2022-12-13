Путин теряет геополитическое влияние из-за продолжения войны в Украине — ISW

Москва может отказаться от своих международных кампаний для продолжения войны против Украины

Российский диктатор Владимир Путин продолжает тратить большие деньги из бюджета своей страны на войну против Украины, поэтому он будет вынужден прекратить финансирование других международных и внутренних кампаний.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В сообщении указывается, что Россия опрокидывает свое оборудование и персонал по другим направлениям. В частности, РФ выводит свои войска из Сирии и Нагорного Карабаха. Москва может отказаться от своих международных кампаний по продолжению войны против Украины.

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Вместе с тем, по словам экспертов, российский диктатор не собирается отказываться от своих геополитических инициатив в краткосрочной перспективе, из-за чего скоро может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями. Аналитики предполагают, что Путин не сможет сбалансировать расходы на войну в Украине и других геополитических проектах.

Недавно Путин пытался восстановить свое влияние в Азии, предложив создать новый трехсторонний союз с Узбекистаном и Казахстаном.

Инициатива Путина выделить $95 млн на развитие российских школ в Таджикистане вызвала критику со стороны некоторых российских военных блоггеров, которые пожаловались на то, что военные на поле боя остаются без всякой помощи, пока Кремль тратит деньги на школы.

Военные коры считают, что Кремль неэффективно использует свою мягкую силу в Таджикистане, что еще больше подвергает сомнению необходимость таких расходов.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сравнил битву за Бахмут с "взятием" Берлина и объяснил, зачем Путину этот город.

Кроме того, мы ранее информировали, что Forbes назвал, где состоится четвертое масштабное контрнаступление Украины.

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