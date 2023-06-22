Путин теряет влияние: как кремлевский диктатор пытается подкупить так называемых военкоров

Встреча кремлевского диктатора с военкорами на прошлой неделе дала понять, что Путин почти ничего не знает о деталях войны, развернутой им самим и что ему сложно продвигать свою версию происходящего. А главное — в очередной раз стало ясно, что диктатор теряет свое влияние.

Предлагаем вам адаптацию материала CNN с авторскими комментариями ТСН.ua.

В мире есть такая тенденция — политические лидеры адаптируются ко все более фрагментированному медиапространству. Они чаще публикуют твиты, чем пишут прессрелизы, и пытаются получить поддержку влиятельных в Сети лиц так же усердно, как и главных редакторов газет.

Но России это не касается. В этой обособленной от всего мира стране существует особая проблема: россияне давно привыкли к тому, что государство им врет. Кремль без конца делает "вбросы" о гибели украинских генералов для поднятия боевого духа своих воинов — как не о гибели Валерия Залужного, так о ком Кирилла Буданова.

В РФ врут не только о Бахмуте и о своих фальшивых достижениях. Рука российской пропаганды, в частности рука той же Скабеевой, достигает и "голода в Великобритании" и того, что "британцы будут есть белок", а жителям Франции не хватает денег на личную гигиену и потому от них плохо пахнет.

Скабеева совсем поехала головой: говорят, что британцы едят белок с голодухи.



Нет, это твоя подруга Симоньян ест бобров!!!



pic.twitter.com/eLe4UAfTra — Вестник Стабильности #StandWithUkraine (@vestnikstabilno) March 7, 2023

А вот пропагандист Соловьев заявил, что украинцы руководят Байденом.

Соловьев заявил, что Байденом управляют украинцы

Россияне сформировали врожденное циничное отношение и привычку искать альтернативные мнения.

Во время советской войны в Афганистане в период 1979-1989 годов, например, ведущую роль в пропаганде играл "телефонная цепь". Мать одного русского солдата рассказала, как бывшие властные структуры сообщили ей тогда, что ее сын погиб в результате несчастного случая во время учебы. В конце концов, бабушка одного из его сослуживцев сообщила ей, что на самом деле он погиб, когда его грузовик попал на мину на опасной Салангской автостраде.

Это, пожалуй, основное, что следует знать о кремлевской пропаганде. Потому что с тех пор в России по традиции ничего не изменилось.

Жители страны закрытого типа все, желающие получить новости о войне, обращаются в свой Интернет. Почему "своего"? Ибо об объективности и достоверности в российском инфопространстве никогда не слышали.

Борьба с инакомыслием там вышла на новый уровень еще в феврале этого года. Роскомнадзор запустил систему слежения под названием "Окулус". Она уже анализирует фото и видеоконтент. Программа обрабатывает 200 тысяч изображений в сутки. Основная их задача — находить тех, кто оскорбляет российские власти, и выражать призывы к экстремизму.

Зачистка интернет-пространства в России производилась и раньше, но в ручном режиме. Это делали операторы Роскомнадзора.

Тотальную слежку пользователи российских соцсетей не одобряют, но принимают как данность.

Система также может блокировать сомнительные сайты, а данные о пользователях, распространяющих такую информацию, будут изучать сотрудники Роскомнадзора, а затем подавать на них в суд.

Кстати, все это не так отдаленно напоминает национальную компьютерную сеть на территории Северной Кореи – Кванмьон. Она содержит, кроме материалов коммунистически пропагандистского содержания, также нейтральные в идеологическом отношении материалы (технические, естественнонаучные тексты, сайты общения, высших учебных заведений и т.п.).

Многие россияне предпочитают о войне ничего не знать — как потому, что это угнетает, так и потому, что они не хотят ставить перед собой сложный моральный выбор. Хотя опять же, о доказательной базе о существовании морали в России тоже мало известно.

Большинство россиян заняли позицию пассивных соучастников, при том, что есть и активные. Подтверждением этих слов может служить множество фактов, однако достаточно лишь того, что они не соглашаются с тем, что украинский народ страдает вторжением Кремля, не воспринимают его действия как геноцид и свято верят в денацификацию.

Даже до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину почти половина россиян получала новости из социальных сетей. Этот процент вырос после начала войны. В то же время, количество зрителей зомби-ТВ уменьшилось.

За март и апрель 2022 года доля россиян, считающих телевидение самым надежным источником информации, снизилась. В то же время возросло доверие к Telegram-каналам и соцсетям. Об этом свидетельствует исследование международной рекламной группы GroupM.

Согласно опросу, уровень доверия к телевидению снизился: если 17 марта 33% респондентов называли именно телевидение источником информации, которому они доверяют больше других, то 27 апреля так считали уже только 23% опрошенных.

При этом в целом возросло доверие к соцсетям, блогам и Telegram-каналам: доля тех, кто выбирает этот источник информации, увеличилась с 19% до 23%.

Неформальная онлайн-группа так называемых военкоров оказалась важной силой в формировании понимания (этакого) войны среди населения РФ. К этим военкорам обращаются и западные СМИ, чтобы получить хоть какое-то представление об их взглядах.

Таким образом, они стали мощными не только в формировании внутреннего нарратива, но и в информационной войне Кремля в целом.

Был ли к этому готов Путин? Наверное, нет. Поэтому он быстренько организовал посиделки, собственноручно подобрал как официальных "военкоров", так и блоггеров, притянул свой тяжелый стул и начал к ним прижиматься, словно так и надо.

На этом шабаше отсутствовали сторонники предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина, так называемые "ура-патриоты", таких как Игр "Стрелков" Гиркин — националисты, которые поддержали вторжение, но стали резко критиковать неловкий и дилетантский способ, которым, по их мнению, ведется эта война

Вместо этого присутствовали "военные блоггеры", которые все еще зависят от благоволения власти, чтобы иметь доступ к фронту, или надеются превратить свой неофициальный статус в официальные должности.

Во время встречи Путин пытался убедить военкоров, что Украину создал Ленин. Также он уверенно убеждал, что неблагодарные украинцы "сбросили его с пьедестала, а на это место поставили Бандеру".

Из шизофренических заявлений деда следует упомянуть еще следующее:

-"Россия, в отличие от Украины — правовое государство"

-“Мы, в отличие от власти Украины, не можем действовать террористическими методами”

-"Цели "СВО" меняются, но менять мы их не будем".

Можно было рассчитывать на то, что все будут придерживаться запланированного сценария и не будут смущать президента, но разговор все равно получился неудобным.

Попытки пенсионера-Путина приблизиться к военкорам были не просто неудачными, а показали, что это они нужны ему, а не наоборот.

Отсюда и нервозность и незащищенность диктатора. Можно было заметить и страх, который подтверждают слова Путина о том, что "границы "спецоперации" не определены и зависят от контрнаступления ВСУ". Но он боится не только украинского контрнаступления, но и потенциальной потери Кубани и Белгородщины, где идет операция по увольнению. И это все, несмотря на то, что Украина не раз заявляла, что не претендует на эти земли.

Как часто во время встречи появлялось понимание, что Путин не знает деталей войны, которую он так печально пытается контролировать, а иногда пытается дистанцироваться от нее. Он в агонии заявил, что "потери России в 10 раз меньше, чем в ВСУ".

Сюда же можно отнести и бред о том, что ВСУ целенаправленно избивали много раз Хаймарсами по Каховской ГЭС. Дальше прямой язык: “К сожалению… Скажу странную вещь, но тем не менее. К сожалению, это сорвало украинское контрнаступление на этом направлении. К сожалению почему? Лучше бы они там наступали”.

Путин – о взрыве Каховской ГЭС: Скажу странную вещь, к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом участке. К сожалению, почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. pic.twitter.com/6CxemiYKyZ — Дуся Нюшина (@DNusina) June 13, 2023

"Виновны генералы, а не фюрер". За то, что могло пойти не так, всегда отвечал кто-нибудь другой. Вторжение в Белгородскую область? Ответственные за безопасность границы должны извлечь уроки. Достаточно ли делается для стимулирования свежей крови в армии? Путин, конечно, дал приказ министру ускорить этот процесс, но нужно обойти сложную бюрократию. Аналитики CNN предполагают, что он готовит "козлов отпущения" на случай, если что-то пойдет не так.

Путин редко проводит пресс-конференции или даже дает интервью, учитывая тот факт, что количество путинов точно неизвестно. Тем не менее, зрелище в отношении блогеров в бейсболках и футболках, получающих к нему больше доступа, чем репортеры кремлевского пресспула, не прошло незамеченным. Один военкор сказал, что это признак того, что мы становимся СМИ.

О том, что путинской империи придет конец, известно и так. Мы видим, что Кремлю не удается сформировать свой нарратив по поводу войны, он не в состоянии вдохновить большинство населения своим заявлением о том, что война является экзистенциальным вызовом самому выживанию России.

Он даже "военкоров" контролировать не может, только надеется перетащить их на свою сторону. В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что Путин, вероятно, продолжает публично взаимодействовать с блоггерами с целью расширения своей поддержки среди российских ультранационалистов.

Эта война, развернутая кровавой Россией против Украины, продолжается с ничтожными шансами на победу путинской террористической страны. На фоне этого становится все более очевидным то, что кремлевский диктатор явно потерял связь со своим народом и боится всякого шума. С последнего — на встрече с блоггерами его напугал стук ложки.

По ком звучит ложечка: во время сегодняшней встречи с «военкорами» путин испугался стука чайного прибораhttps://t.co/ENsOFQV71d pic.twitter.com/28iJI1Vj14 — Elis злая, потому что война (@by_rusohka) June 13, 2023

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