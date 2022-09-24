Путин точно знает, сколько погибает людей, но для него это "неотъемлемая часть плана" — Зеленский

Президент Украины отметил, что Путин считает всех стоящих на пути его попыток восстановить Советский союз расходным материалом.

Путин прекрасно понимает потери в войне, которую он развязал против Украины. Он считает всех, стоящих на пути его попыток восстановить Советский союз, расходным материалом.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью французским СМИ, передает УНИАН.

"Думаю, у него (Путина – ред.) свои причины, причины амбициозные, причины неуважения. Он не считает, что здесь есть отдельная нация, отдельные люди. Он считает, что мы являемся частью его мира, он хочет возвращения Советского Союза, он считает, что это справедливо, и все, кто стоит на этом пути – это просто расходный материал", — отметил глава государства.

В то же время, Зеленский убежден, что Путин точно знает, сколько погибает людей, но для него это — "неотъемлемая часть плана".

Президент отметил, что россияне в Украине действуют вне правил войны – издеваются и пытают людей.

"Не понимаю, даже если они его убили, почему они передали без частей тело, для чего они это делают, что они хотят показать?... Это показатель. Они (россияне – ред.) думают, что этим запугивают людей. Но, наоборот, это не об устрашении. Все понимают, что нельзя говорить с ними после этого, это – терроризм, не война уже", – сказал Зеленский.

Президент Украины напомнил, как россияне радуются убийствам украинцев в социальных сетях. В то же время он напомнил, как украинцы, рискуя жизнями, спасают животных.

"Так получилось, такой сосед, вышла такая трагедия историческая, историческая кровавая драма. Мы верим, что жизнь все равно победит, к сожалению, столь большая цена", — подчеркнул глава государства.

Напомним, по состоянию на 24 сентября общие боевые потери среди личного состава армии РФ составляют около 56 300 человек. Данные уточняются.

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