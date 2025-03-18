Путин требует прекратить поставки оружия Украине в рамках перемирия – Bloomberg

Российский президент Владимир Путин настаивает на остановке военной помощи Украине как ключевом условии для согласования 30-дневного перемирия, обсуждаемого в рамках переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией Кремля.

Трамп и Путин обсудят перемирие

Два лидера проведут телефонный разговор во вторник, который начнется с 16:00 до 18:00 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Основной темой будет возможное прекращение огня, которое Украина уже согласилась рассмотреть.

По данным источников, Россия хочет полного прекращения поставок оружия Украине, но минимальная цель Кремля – остановить американскую военную помощь.

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По данным высокопоставленного чиновника ЕС, европейские страны не соглашаются на блокирование военной помощи Украине, поскольку это создаст преимущество для РФ. Есть риск, что Россия использует перемирие для перевооружения своих войск, в то время как Украина останется без оборонных ресурсов.

США меняют позицию по отношению к Украине

Администрация Трампа де-факто уже уступила некоторые российские требования, включая:

Сохранение контроля РФ над оккупированными территориями Украины

Отказ Украины от курса на вступление в НАТО

Вероятное введение ограничений на армию и вооружение Киева

Это вызывает обеспокоенность среди европейских союзников, которые опасаются, что любое соглашение Трампа с Путиным может сделать Украину уязвимой к предстоящим атакам РФ.

Европа и США продолжают поставки оружия Украине

Несмотря на переговоры, Великобритания и ЕС активизировали поставки оружия Украине, чтобы укрепить оборону. Ранее администрация Трампа временно блокировала поставки военной помощи, пытаясь давить на Киев для дипломатических уступок.

Кроме прекращения огня, разговор также коснется Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских войск. Кремль, вероятно, потребует закрепления контроля РФ над станцией как часть будущего мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма по территории России в рамках потенциального соглашения о прекращении войны в Украине.