Путин целится не только на Донбасс: Сырский заявил о более широких планах РФ

Реклама

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия не отказывается от намерений захватить всю территорию Украины, а не только Донбасс. По его словам, враг продолжает попытки наступления и адаптирует тактику на фронте.

Об этом Сырский сообщил после встречи с членами новосозданного Военного экспертного совета ARES (Allied Reform and Expert Support), который работает при руководстве ВСУ.

Во время встречи с главой совета британским генералом сэром Ричардом Ширреффом, а также словацким генерал-лейтенантом Павелом Мацком, украинская сторона проинформировала партнеров о текущей ситуации на фронте, новых подходах в ведении боевых действий и использовании современного вооружения.

Реклама

«Противник не оставляет попыток продвижения и намерен захватить не только Донбасс, но и всю Украину», — подчеркнул Сырский.

Он подчеркнул, что в ответ ВСУ системно ослабляют возможности армии РФ — уничтожают ресурсы, логистику и военный потенциал, срывая планы врага. В то же время главнокомандующий предостерег от недооценки противника.

«Не стоит рассчитывать, что ресурсы противника быстро иссякнут», — отметил он, добавив, что Украина должна наращивать собственные возможности как за счет внутренних ресурсов, так и при поддержке союзников.

Сырский также выразил надежду на то, что совет ARES станет постоянным каналом коммуникации между ВСУ и военными экспертами стран-партнеров и поможет внедрять международный опыт в развитие украинской армии.

Реклама

На фоне заявлений украинского командования российская сторона продолжает демонстрировать противоречивые оценки ситуации на фронте. В частности, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявлял о якобы значительных территориальных достижениях российской армии в 2026 году. В то же время аналитики Institute for the Study of War оценивают реальное продвижение оккупантов как значительно более скромное.

Кроме того, российские войска пытались создать буферную зону на севере Украины, в частности в Сумской области, однако эти попытки потерпели неудачу. Украинские силы обороны удерживают позиции и уничтожают противника еще на подступах к границе.