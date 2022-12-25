Путин убежден, что 99,9% россиян "готовы все положить в интересах отечества"

По словам кремлевского диктатора, в любом обществе всегда есть люди, которые, прежде всего, думают о собственных интересах, но он их "не особо осуждает, поскольку каждый человек имеет право выбора".

Президент страны-агрессорки России Владимир Путин считает, что подавляющее большинство россиян готово "все положить" ради своей страны.

Об этом кремлевский диктатор сказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос о том, что его удивило за время войны.

"Что касается основной части – 99,9% – наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня необычного ничего нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особенная страна. И у нас живут особенные люди", — сказал он.

По словам Путина, это якобы "подтверждается на протяжении всей истории существования России, и сегодня – еще раз".

Кремлевский диктатор добавил, что его якобы не удивляет, что некоторые люди ведут себя "не так, как настоящие патриоты". По его словам, в любом обществе всегда есть люди, которые, прежде всего, думают о собственных интересах, но он их "не особо осуждает, поскольку каждый человек имеет право выбора".

Напомним, Путин заговорил об изменении стратегии войны в Украине.

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