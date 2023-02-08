Путин убежден, что в войне время играет ему на руку: разведка Эстонии

В Службе внешней разведки Эстонии заявили, что российский президент-диктатор Владимир Путин уверен, что время на его стороне в войне. Ведь Москва имеет достаточно ресурсов, чтобы подпитывать свою военную машину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодный отчет эстонской разведки.

Впрочем, они подчеркивают: вряд ли РФ достигнет "качественного скачка" в своей способности вести войну. Впрочем, главу Кремля это не остановит, невзирая на неудачи в первый год вторжения. Диктатор считает, что ключевым фактором этого является ослабление поддержки Украины со стороны партнеров, в частности США и НАТО.

"Путин тянет время, считая, что Украина и Запад истощутся раньше России", — говорится в сообщении.

Более того, "фюрер" Путина считает, что сможет бомбами заставить Киев сесть за стол переговоров. Специалисты отмечают, что он не проявляет никаких признаков уступчивости и может использовать инструменты "пропагандистского империализма".

В свою очередь, в Москве элита обеспокоена тем, что президент "с ума сошел". Впрочем, "большинству из них не хватает смелости предпринять реальные шаги к переменам".

Отмечается, что в настоящее время в РФ нет ни одной значительной группы с демократическими ценностями. В то же время "радикальные" фракции соревнуются за власть. Таковы основатель ПИК "Вагнера Евгений Пригожин и председатель Чечни Рамзан Кадыров.

Эстонская разведка называет авторитарный режим Путина "Советским Союзом 2.0", где "на горизонте не было нового Горбачева, не говоря уже об Ельцине".

В Службе разведки подчеркивают, что Москва считает Балтию наиболее уязвимым регионом в военном альянсе с 30 членами. Поэтому Россия, "вероятно", отдаст приоритет восстановлению своих войск вблизи Эстонии, что может длиться до четырех лет.

Напомним, американские аналитики Института изучения войны считают, что военное командование России ставит нереалистичные сроки и спешит начать наступление для захвата Донецкой области. Армия оккупантов не имеет достаточной боевой мощи.

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