Путин удивлен результатами войны в Украине – директор Национальной разведки США

Россия быстро тратит военные запасы и чувствует нехватку боеприпасов, проблемы со снабжением и материально-техническим обеспечением.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс считает, что российский президент Владимир Путин может сократить цели своей "спецоперации", чтобы вернуться к ним позже.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ее выступление на ежегодном Форуме национальной обороны имени Рейгана в Калифорнии.

По ее словам, аналитики Национальной разведки наблюдают "некоторое снижение темпов конфликта" и скептически относятся к возможностям контрнаступления россиян после зимы.

"Я думаю, что этот период для украинцев более оптимистичен", — отметила она.

Хейнс сказала, что, по ее мнению, президент России Владимир Путин был удивлен тем, что его военные не добились большего.

"Я думаю, что он становится все более осведомленным о вызовах, с которыми сталкиваются российские военные. Но нам все еще не ясно, имеет ли он на этом этапе полную картину... Мы видим нехватку боеприпасов, проблемы со снабжением, логистикой, с которыми они сталкиваются", — отметила директор Национальной разведки.

Хейнс предполагает, что политические цели Путина в Украине не изменились, но аналитики американской разведки полагают, что он, возможно, захочет временно сократить свои краткосрочные военные цели "с идеей, что сможет вернуться к этому вопросу позже".

По ее словам, Россия, похоже, тратит свои военные запасы "достаточно быстро". Именно поэтому Кремль обращается к другим странам, чтобы, в частности, попытаться получить боеприпасы.

Соединенные Штаты "заметили определенное движение" в поставках боеприпасов из Северной Кореи, которое на данном этапе незначительно. Кроме того, Москва ищет возможность получить высокоточные боеприпасы из Ирана, ранее поставлявшего российской армии свои беспилотники.

Напомним, аналитики из Института изучения войны считают, что Путин, вероятно, будет продолжать войну в следующем году и попытаться создать условия для прекращения поддержки Украины странами Запада.

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