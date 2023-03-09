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Путин удваивает ставки: в ЦРУ рассказали о решающих месяцах войны

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Путин удваивает ставки: в ЦРУ рассказали о решающих месяцах войны

Фото: Associated Press

Путин надеется, что время сыграет ему на руку и западные партнеры Украины устанут помогать Киеву.

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что следующие месяцы будут решающими в войне. Впрочем, по его мнению, российским военным не удастся достичь стратегических прорывов.

Заявление Бернса приводит корреспондентка News Nation Кейли Майер в Twitter.

"Российские военные способны добиваться постепенных успехов, но наша общая оценка состоит в том, что они вряд ли смогут совершить значительные стратегические прорывы или поддерживать их до конца этого года. Следующие несколько месяцев будут решающими на поле боя в Украине", — цитирует журналистка Бернса, добавляя, что важно, чтобы США оказали всю возможную поддержку.

По мнению Бернса, российский диктатор Владимир Путин выбирает более долгосрочный путь.

"Путин выбирает более долгосрочный путь. Он удвоил ставки, поскольку убежден, что может заставить время работать на него. Что он может истощить западных партнеров Украины", — говорится в посте корреспондентки.

Ситуация на фронте 9 марта

Российские военные не оставляют попыток окружить Бахмут, чтобы потом выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. По данным Генштаба, основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Горячее всего на фронте — Бахмут. Оккупанты усилили давление на город, подвезли подкрепление и атакуют северные окраины города. Обстреливают артиллерией сам Бахмут, на подступах прорываются диверсионными группами.

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Дата публикации
Просмотры
4745
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