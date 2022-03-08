Путин удвоит усилия, но украинцы продолжат яростно и эффективно сопротивляться – директор ЦРУ

Агрессия Путина еще с 2014 года в Крыму создала сильное "чувство" украинской нации, сказал чиновник.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс убежден, что российская армия может удвоить усилия в наступлении в Украине, однако украинский народ будет яростно сопротивляться.

Такое мнение директор ЦРУ высказал на брифинге 8 марта.

"Я думаю, что следующие несколько недель будут ужасающими, в которых он (президент РФ Владимир Путин – ред.) удвоит усилия", – заявил Бернс.

Он также предположил, что количество жертв среди гражданского населения будет увеличиваться в "городских боях", но украинцы будут яростно сопротивляться.

"Единственное, в чем я абсолютно убежден, и я думаю, что наши аналитики из Комитета по разведке в этом абсолютно убеждены, это то, что украинцы продолжат яростно и эффективно сопротивляться", — добавил директор ЦРУ.

Бернс также сказал, что во многих отношениях именно агрессия Путина с 2014 года в Крыму создала сильнейшее "чувство" украинской нации.

Напомним, 8 марта президент США Джо Байден заявил, что Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну.

Несколько ранее, 5 марта, журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев предположил, что перед началом вторжения Путина недостоверно проинформировали о настроениях украинцев. В частности, Кремль переоценил количество и качество своей агентуры в Украине.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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