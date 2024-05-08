Путин угрожает миру новой катастрофой: как остановить безнаказанное применение РФ химического оружия

За последние два года Украина сообщила о почти 1900 случаях применения химического оружия, но эти утверждения не были подтверждены третьими сторонами. Государственный департамент США 1 мая подтвердил факт использования Россией запрещенных химических веществ в войне с Украиной и объявил о новых санкциях против нескольких российских субъектов, которые участвуют в реализации программ по созданию химического и биологического оружия.

Об этом заявила Эмма Никс, помощник директора Европейского центра Атлантического совета.

В официальном заявлении США обвинили Россию в использовании "химического вещества хлорпикрин против украинских сил в нарушение Конвенции о химическом оружии".

"Исторически химическое оружие использовалось для выхода из тупиковой ситуации, ослабляя передовые войска противника и открывая возможность для продвижения вперед. Использование Россией химического оружия может свидетельствовать о том, что стратеги считают вторжение в Украину тупиковой ситуацией или отчаянно пытаются ее избежать. Поскольку опасения тупиковой ситуации сохраняются в Украине, в России и на Западе, нетрудно предсказать сценарий, при котором Россия может более широко использовать химическое оружие для достижения прорыва", – считает аналитик.

Хлорпикрин – это нелетальное химическое оружие, которое предназначено для борьбы с уличными беспорядками и запрещено к использованию в условиях войны. Об этом прямо говорится в международной Конвенции о химическом оружии, которую Россия подписала с момента ее принятия.

По мнению Эммы Никс, Путин не испытывает никаких сомнений в использовании запрещенного оружия. В такой ситуации, использование именно нелетального хлорпикрина выглядит как "прощупывание почвы, чтобы оценить реакцию международного сообщества и определить, как далеко он может зайти".

Эксперт подчеркнула, что именно поэтому жесткая реакция международного сообщества жизненно важна и должна дать понять кремлевскому диктатору, что широкое применение химического оружия абсолютно недопустимо.

Санкции, введенные США в отношении семи российских правительственных программ и компаний, связанных с разработкой и производством химического и биологического оружия, являются попыткой удержать Москву от ведения химической войны. Однако этого вряд ли будет достаточно.

"Неспособность ограничить использование химического оружия в Украине может иметь потенциально катастрофические последствия как для украинцев, так и для международной безопасности в целом. Поэтому Соединенные Штаты и их партнеры не могут позволить себе ждать и смотреть, эффективны ли нынешние санкции", – предупредила Эмма Никс.

Аналитик напомнила, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину президент США Джо Байден уже обещал, что Россия заплатит суровую цену, если применит химическое оружие.

"Являются ли санкции сами по себе серьезным ответом? Если такие меры не убедили Путина в том, что он не может использовать химическое оружие, можем ли мы ожидать, что они сработают, когда он окажется зажатым в угол?", – заявила аналитик.

Она также напомнила ситуацию, когда режим Башара Асада применил химическое оружие в Сирии в 2013 году. Тогда, чтобы заставить диктатора отказаться от подобных шагов и уничтожить его запасы запрещенных веществ, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам химического оружия в Сирии. Но этот вариант западные лидеры, по-видимому, даже не рассматривают в отношении России.

Эмма Никс считает, что лучшим вариантом, доступным Соединенным Штатам и их союзникам, может быть уничтожение российских заводов по производству химического оружия руками украинцев. А для этого партнеры Украины должны обеспечить получение необходимой военной помощи.

"Предоставление Украине оружия дальнего действия и разведывательной поддержки для нанесения ударов по объектам химического оружия может лишить Россию химического потенциала", – заявила аналитик.

Она добавила, что применение Россией химического оружия представляет угрозу не только Украине, но и всему миру, поэтому более широкая поддержка Украины является необходимым шагом.

Напомним, за последний месяц зафиксировано 444 случая применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ.

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