Путин укрепляет свой режим: что означает новый указ «фюрера» по Росгвардии

Путин и Герасимов. / © Associated Press

Президент-диктатор Российской Федерации Владимир Путин сменил систему управления силовым блоком. «Фюрер» подписал указ, передающий Росгвардию в подчинение Генеральному штабу.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Согласно указу, Генштаб будет организовывать командование, управление войсками Росгвардии и их применение в мирное и военное время; будет участвовать в разработке планов развития и боевого обеспечения войск Росгвардии; будет поддерживать боевую и мобилизационную готовность Росгвардии.

«Кремль, похоже, подчиняет два основных учреждения безопасности начальнику Генерального штаба России, генералу армии Валерию Герасимову, стороннику Путина», — говорится в отчете.

Американские аналитики акцентируют внимание на том, что в прошлом российский инсайдерский источник заявил, что Совбез РФ, возможно, планирует отменить Министерство чрезвычайных ситуаций и объединить часть его сотрудников с Росгвардией. По данным источника, Совбез может переместить спасательный корпус МЧС, имеющий примерно 50 тыс. сотрудников, в Росгвардию и дополнить работников корпуса саперами и другими специалистами.

Путин стремится усилить контроль

Российский диктатор, говорится в отчете, вероятно, стремится к этим изменениям для защиты своего режима. В частности, учитывая, что Росгвардия не смогла вступить в боевые действия с войсками ППК «Вагнера» во время мятежа в июне 2023-го.

В ISW отмечают, что Путин создал Росгвардию в 2016-м, подчинив некоторые силы безопасности МВД своему непосредственному контролю. Впрочем, вполне возможно, «фюрер» начал воспринимать Росгвардию как новую угрозу своему режиму — особенно после недостаточной реакции силовиков на мятеж летом 2023-го. Кроме того, руководство Росгвардии попыталось использовать мятеж для расширения своих полномочий.

«Подчинение Росгвардии Генштаба, вероятно, является продолжением усилий Путина по централизации воюющих в Украине нерегулярных сил под командованием Минобороны, подобно тому, как Африканский корпус министерства заменил группу „Вагнера“ после их мятежа в июне два 2023-го», — сказал он.

Они подчеркивают, что подчинение Росгвардии и частей Главного управления обороны России Генштаба значительно усилит контроль Герасимова над российскими службами безопасности. Это свидетельствует о том, что Путин вознаграждает Герасимова за его лояльность, и он сохраняет центральное место в ближайшем окружении «фюрера».

«Подчинение Росгвардии Генеральному штабу, вероятно, упростит набор военнослужащих в Министерство обороны России, поскольку это ведомство и Росгвардия раньше конкурировали за новобранцев и призывников», — заключают в ISW.

Напомним, на днях в НАТО заявили, что потери РФ в войне против Украины шокируют: пересекли новую психологическую отметку, достигнув цифры в 1,3 млн человек. В частности, около 350 тыс. — это ликвидированные оккупанты. По данным Альянса, только в прошлом году российская армия недосчиталась убитыми и ранеными 400 тыс. военных.

Ранее Bloomberg писало, что рекордные потери РФ ставят диктатора Путина перед выбором : мобилизация или отступление. В настоящее время уровень роковых потерь достиг уровня ежемесячного рекрутинга в РФ. Это означает, что Россия больше не создает резерв, а лишь покрывает дыры на фронте.