Путин уничтожил 800 тысяч своих солдат – экс-министр обороны Великобритании

Он также выразил сомнение в том, что президент США Дональд Трамп предоставит Украине гарантию безопасности.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Владимир Путин отправил насмерть или искалечил 800 тысяч молодых россиян только ради собственного эго. По его словам, российская армия сейчас значительно ослаблена, и ее восстановление займет не менее двух лет.

Об этом он рассказал винтервью CNN.

"У Путина на самом деле нет большой армии сейчас. В настоящее время ему понадобится около 2 лет, чтобы перевооружить, оживить эту армию. Поэтому мы имеем некоторое время в сухопутных войсках, чтобы продолжить модернизацию", — подчеркнул Уоллес.

Он также выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп предоставит Украине гарантии безопасности, поскольку ранее четко заявлял о нежелании этого делать.

"Мы можем продолжить говорить о гарантиях безопасности США для Украины. Но я не думаю, что Дональд Трамп предоставит их", – отметил Уоллес.

Бывший министр обороны также поставил под сомнение роль Трампа в любых возможных переговорах по Украине.

"Если Дональд Трамп откажется от переговоров, гарантий безопасности, военных на поле боя, военной помощи, и, потенциально, какой-либо помощи, он не будет иметь права на участие в игре. Почему кто-то пытается попросить его принять участие в переговорах?" – подытожил Уоллес.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не будет предоставлять гарантии безопасности Украине, подчеркнув, что это должна делать Европа, поскольку Украина является ее соседом. Он также отметил, что США будут продолжать сотрудничать с Украиной, ведь для них важны редкоземельные металлы, которых много в Украине.