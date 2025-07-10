Путин усиливает летнее наступление и стремится сломить волю украинцев: эксперт оценил риск прорыва

Президент России Владимир Путин и война против Украины

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Россия проводит свое наступление последние несколько месяцев и получила незначительные достижения вдоль фронта. Враг сконцентрирован только не Донбассе, но пока маловероятно, что россияне достигнут прорыва. В то же время кампанией авиаударов по Украине Москва стремится снести ПВО и сломать волю к сопротивлению.

Об этом в разговоре с редактором по вопросам Европы Financial Times Беном Холлом рассказал военный аналитик Франц-Штефан Гади.

Наступление РФ и ситуация на фронте

Гади отметил, что российская армия проводит свое наступление в течение последних нескольких месяцев. Оккупанты провели несколько наступательных операций с весьма незначительными достижениями вдоль фронта. Фронт не полностью стабилен: ВСУ отступают с отдельных участков, а российская армия продвигается.

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«Но на данный момент не выглядит очень вероятным, что россияне достигнут прорыва, который можно быстро эксплуатировать», — отметил аналитик.

По его мнению, центром притяжения текущих военных операций является Донбасс. Россияне пытаются продвинуться к Константиновке на юге Донецкой области. Также оккупанты прилагают систематические усилия, чтобы захватить Покровск, продвинуться в следующую область с запада от города, а затем также окружить ключевые Славянск и Краматорск — там также сейчас ведутся самые ожесточенные бои.

«Но несмотря на российские усилия последние несколько месяцев, достижения не были существенными для российских сил, но речь идет на самом деле об относительных темпах истощения. И здесь украинские силы сумели нанести значительное количество потерь россиянам, но также и сами понесли», — описал ситуацию Гади.

Наступление на Днепропетровскую область

Он также оценил, насколько значительной является текущая операция врага с попытками зайти в Днепропетровскую область.

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«Один большой вопрос, который у меня есть: могут ли российские силы в этой области продолжать окружение Покровска и также угрожать по сути тылу Славянска и Краматорска, а также одновременно продвигаться в следующую область? Во-вторых, я думаю, здесь есть политическое значение, конечно. Российские войска на земле в другой области посылают четкое политическое сообщение, потому что если вы постепенно продвигаетесь, вы начинаете угрожать Днепру, который сейчас является своего рода экономическим сердцем Украины», — рассказал военный аналитик.

Он добавил, что это также четко демонстрирует — цели Кремля не ограничиваются Донбассом, они идут дальше и мало изменились с февраля 2022 года.

Есть ли угроза для Сум?

Что касается Сум, то Гади считает, что действия российской армии в регионе направлены на то, чтобы сделать город невыносимым. Силы обороны Украины смогли оттеснить врага в последние недели, но вопрос в том, что украинская линия достаточно разрежена.

«Важнейшим элементом этой войны остаются пехотинцы. И в Украине до сих пор недостаточно пехотинцев на фронте. И это огромный вызов. И я думаю, это в определенной степени микрокосмос стратегии для ВСУ. И я думаю, это также задача Генштаба — удерживать свою позицию на фронте, как она есть, и сделать российское наступление как можно более дорогим. И это можно сделать путем пехоты, поддержанной артиллерией, минами, дронами — все вместе», — рассказал Гади.

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Происходит ли сейчас именно то большое наступление РФ?

Холл поинтересовался, является ли это тем большим летним наступлением России, можно ли ожидать еще более масштабного вызова, еще большего продвижения?

«Я думаю, термин „наступление“ может вызвать неверный образ в нашем воображении. Россияне фактически наступают с марта. Они увеличили темп операций, они бросили больше живой силы, больше материалов в эту борьбу. Идея в том, чтобы постепенно „грызть“ украинскую оборону. Главная проблема, с которой сталкиваются российские силы, — это то, что они не могут действительно наступать большими формированиями координационно», — отметил Гади.

Он объяснил это тем, что у оккупантов недостаточно организационных возможностей, и это одна из причин, почему они до сих пор не смогли действительно воспользоваться прорывами. Россияне наступают, находят щель в обороне, входят в траншею, но из-за ограниченных численных ресурсов украинцы обычно могут блокировать эту щель.

Значение массированных атак по Украине

Аналитик оценил значение массированных российских атак по Украине. Он отметил, что одна из главных целей этой кампании авиаударов — сломать украинскую волю к сопротивлению.

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«И должен сказать, что за последние несколько недель Украина выдержала серию массированных атак, которые определенно повлияли на украинское моральное состояние, особенно гражданское. Это также влияет на оборонную промышленность, это влияет на будущее Украины. Любые инвестиции или восстановление зависят от кампании ракетно-дронных ударов. Одно из сообщений, которое чувствуют россияне, — это что даже если будет перемирие и российские войска не будут продвигаться, они все равно могут держать украинские города в заложниках. И это, по моему мнению, также призвано сдерживать западные инвестиции», — объяснил Гади.

Поэтому, добавил он, здесь есть продуманная стратегическая кампания России: сносить ПВО — это одна из главных слабостей Украины.

«Кремль, Путин и определенные элементы российского военного руководства считают, что этот год может стать поворотным. Они верят, что это новое продвижение вдоль фронта в сочетании со стратегической кампанией ударов может привести к тому, что Украина окажется в чрезвычайно невыгодном положении для начала переговоров с Россией. И поэтому, по моему мнению, стратегическая кампания действительно будет иметь влияние на общую военную ситуацию в стране», — рассказал аналитик.

К слову, военный эксперт и ветеран войны Алексей Гетьман отметил, что российская армия за год продвинулась вглубь Украины лишь на 55 км, понеся потери в полмиллиона бойцов. Сейчас темпы продвижения врага еще больше замедлились, а потери — выросли. На сегодня агрессор пытается выжать максимум из своего наступления, однако уже в 2026 году ее возможности могут существенно сократиться из-за исчерпания ресурсов: как человеческих, так и финансовых.

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В свою очередь президент РФ Владимир Путин убежден, что преимущество его армии на поле боя растет, и что оборона Украины может упасть в ближайшие месяцы. Об этом пишет издание The New York Times. Учитывая российское наступление, диктатор считает невозможным прекратить боевые действия сейчас без значительных уступок с украинской стороны.