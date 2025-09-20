Путин усиливает обстрелы Украины: в Bloomberg назвали причину

Обстрел Украины

Президент Владимир Путин пришел к выводу, что военная эскалация — лучший способ заставить Украину к переговорам на его условиях. По словам источников, близких к Кремлю, после встречи с Дональдом Трампом Путин убедился, что американский президент вряд ли будет активно усиливать оборону Киева.

Об этом пишет Bloomberg.

После переговоров на Аляске русские войска значительно усилили атаки на гражданские и военные объекты в Украине. Данные, собранные агентством Bloomberg, показывают, что количество атак дронами и ракетами возросло примерно на 46% в месяц после саммита. Это включает одни из самых масштабных ударов с начала полномасштабного вторжения.

Источники в Кремле утверждают, что Путин намерен продолжать атаки на энергетическую сеть Киева и другую инфраструктуру, поскольку считает, что это подрывает обороноспособность Украины и формирует почву для будущих переговоров.

Трамп разочарован, но бездействует

В ответ на ужесточение агрессии России Дональд Трамп на этой неделе выразил свое разочарование подходом Путина. Он даже предложил идею более жестких санкций против Москвы, в том числе перекрытие доходов от нефти. Однако Трамп настаивает, чтобы европейские союзники Киева «приняли сложные меры» прежде чем США сделают шаг. Он призвал страны «Большой семерки» ввести тарифы на Китай и Индию в качестве наказания за покупку российского газа.

В то же время, по словам аналитиков, Путин стремится «показать Трампу и европейцам, что он все еще может позволить себе эскалацию». Российский президент также наблюдает за войной Израиля в Газе и считает, что ее принятие правительствами США и Европы подрывает их критику в адрес Москвы.

Ситуация на фронте

Несмотря на усиление интенсивности авиаударов, темпы территориального продвижения России замедлились. Россия передислоцировала 100 000 солдат для атаки на город Покровск в Донецкой области, но, по словам президента Зеленского, ВСУ удалось отбить часть территорий.

«Летнее наступление России в 2025 году не смогло обеспечить контроль над ни одним из целевых городов на востоке Украины», — заявил аналитик Алекс Кокчаров.

Со своей стороны украинские военные усилили атаки беспилотников на российскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь ограничить поставки топлива на передовую.

Напомним, по словам Виталия Пекара, война России против Украины не закончится с прекращением боевых действий. После того, как «пушки умолкнут», Кремль попытается реализовать свои имперские амбиции, но уже другими методами — политическими, медийными и культурными.

Эксперт предостерегает: после окончания войны Украина может столкнуться с новой волной влияния со стороны России — на этот раз в виде организаций, которые постараются достичь того, чего не смогли получить военные. По словам Валерия Пекара, политика Кремля станет продолжением войны другими методами.

Москва может попытаться навязать Украине «грузинский сценарий», а если это не даст результата, расколоть общество и погрузить его во внутренние конфликты, чтобы снивелировать украинскую победу.

Пекарь отмечает, что опасность представляют не только пророссийские реваншисты, которые будут стремиться взять реванш политическим путем, но и так называемая «волна хороших россиян». Они будут искренне считать, что «прекрасную Россию будущего» легче построить именно в Украине, а не на территории РФ.

По их мнению, Украина — это идеальный плацдарм для воплощения подобных идей: здесь уже есть демократические институты, движение в сторону Европы, а также совместная культура и братский народ. Более того, они убеждены, что восстановить и развить Украину гораздо проще, чем Россию с ее централизованной властью, авторитаризмом и разрушенной экономикой.