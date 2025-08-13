- Дата публикации
Путин усиливает ПВО возле своей резиденции на Валдае: спутниковые снимки
Вокруг резиденции Путина на Валдае выросло количество ПВО до 12 единиц.
Кремлевский диктатор Владимир Путин увеличил количество ПВО у своей резиденции на Валдае. Фиксируются новые ЗРК «Панцирь-С1».
Спутниковые снимки обнародовал осинт-аналитик jembob.
«У меня есть еще один подтвержденный случай в Валдае (южнее аэропорта)», — написал он.
В ходе исследования также обнаружена по меньшей мере одна позиция ЗРК С-400 в районе имения Путина.
Наращивание ПВО прокомментировал журналист Радио Свобода Марк Крутов.
«Сколько башен ПВО нужно Путину, чтобы прикрыть его резиденцию Валдай, где его сыновья и их мать Алина Кабаева, как известно, проводят достаточно много времени? Согласно новым выводам, теперь их 12», — заметил журналист.
Ранее мы писали, так называемую резиденцию президента РФ Владимира Путина на Валдае охраняют самые продвинутые зенитно-пушечные комплексы «Панцирь». И именно на страхе Путина играет его окружение, зарабатывающее баллы в ходе кремлевской подковерной борьбы.
«Если Путину рассказать, что украинцы готовят какой-то удар против него, его окружению дается зеленый свет на любые мероприятия и на этом можно хорошо зарабатывать», — отмечает экссотрудник СБУ Иван Ступак.