Путин усиливает ядерный террор: что известно о ракетном ударе по Южноукраинской АЭС (фото, видео)

В Николаевской области в ночь на 19 сентября российская армия ракетами обстреляла промышленную зону Южноукраинской атомной электростанции.

Как сообщает в Facebook НАЭК "Энергоатом", мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ЮАЭС. Ударной волной было повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

В "Энергоатоме" отметили, что в настоящее время все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших в персонале станции, к счастью, нет.

"Акты ядерного терроризма рашистов угрожают всему миру. Их нужно немедленно остановить, чтобы не допустить новой катастрофы!" — говорится в заявлении НАЭК.

В "Энергоатоме" продемонстрировали воронку от ночного взрыва вражеской ракеты в промышленной зоне Южноукраинской АЭС: диаметр – 4 м, глубина – 2 м.

Также появились фотографии последствий попадания ракеты в промзону Южноукраинской атомной электростанции.

Как сообщил на Youtube-канале ТСН руководитель "Энергоатома" Петр Котин, сейчас проводятся экспертизы по поводу того, чем именно стреляли оккупанты. "Энергоатом" уже обратился к МАГАТЭ.

"Сейчас первый случай за последние три месяца, когда не только ракета прилетела, но она взорвалась непосредственно возле атомной станции. 270 метров от трех ядерных реакторов. Такой мощности взрыв повредил контайменты, защищающие ядерные реакторы. Кроме ядерного терроризма никак это охарактеризовать по-другому невозможно. Кремль не намерен прекращать свои террористические действия. Они сейчас распространяют их также и на атомные электростанции", — подчеркнул Котин.

Украинские власти призвали остановить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы оккупантами Южноукраинской АЭС.

"Николаевщина. Ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС прилетела ракета. Произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС повреждены окна. Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее пока не поздно", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также обнародовал видео момента взрыва на ЮАЭС.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что взрыв мог иметь катастрофические последствия.

"Какая-то сотня метров – и мы бы проснулись совсем в другой действительности", – подчеркнул он.

По словам Тимошенко, в результате происшествия произошло отключение трех электролиний, которые после кратковременного выключения автоматически включились в сеть.

"Сейчас все три энергоблока АЭС работают в штатном режиме, любые другие повреждения или разрушения оборудования, зданий АЭС, пожары – отсутствуют. Пострадавших среди персонала и посторонних нет. Террористы переходят все границы", — сообщил он.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что Россия после провала на фронте и немалых потерь в Украине в отчаянии ставит мир на грань ядерной катастрофы, чтобы "добиться хоть каких-то уступок в своем энергетическом шантаже Европы".

По его словам, сегодня ракета РФ упала в 300 метрах от ядерных реакторов, однако никто не знает, что может произойти завтра. Поэтому, по мнению Галущенко, нужно дать жесткий отпор России, пока не поздно и "ядерная катастрофа – это только угроза, которая, к сожалению, каждый день становится все более реальной".

"Мы видим устойчивость Европы в противодействии энергетической агрессии России. Но двойных усилий требует необходимость остановить российский ядерный террор в Украине. Если наступит "ядерная зима", проблема высоких цен на электричество перестанет быть актуальной", – заявил Галущенко.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов ранее предупредил об угрозе террора со стороны армии РФ для АЭС Украины.

"Мы уже можем говорить, к сожалению, не только о Запорожской АЭС. Российский агрессор систематически, методично обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины, и это, безусловно, может повлиять в конечном счете и на другие атомные объекты, на другие атомные станции", — подчеркнул он. он.

По словам спикера разведки Минобороны, есть информация об определенной подготовке очередных провокаций и обстрелов Запорожской станции оккупантами. Юсов подчеркнул, что речь идет о системном ядерном терроризме, терроре местного населения и гражданского персонала станции.

"Фактически государство-террорист захватило ядерный объект и, увидев определенную безнаказанность со стороны международного сообщества, теперь масштабирует эту историю на всю энергетическую систему Украины", — добавил он.

Военный эксперт Сергей Грабский 19 сентября в эфире проекта FREEДОМ предупредил, что с приближением холодов количество атак на объекты энергетической инфраструктуры будет увеличиваться.

"Российская армия как инструмент российского политического режима использует элемент террора. Мы прекрасно понимаем, что противник с приближением зимы будет усиливать интенсивность ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Мы видели серьезный удар по Харьковской ТЭЦ, видели нанесение ударов по другим объектам и должны понимать, что противник будет продолжать это делать, надеясь сломать дух украинского народа и принудить к каким-либо действиям", — предупредил Грабский.

Как отметил эксперт, это элемент террора против государства Украины и украинского народа, "не имеющий ничего общего с объективной необходимостью боевых действий и проведения боевых операций".

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