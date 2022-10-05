Путин утвердил "ратификацию" о так называемом "присоединении к составу РФ" захваченных территорий Украины

Накануне Госдума "ратифицировала" незаконную попытку аннексии четырех областей Украины.
Президент России Владимир Путин утвердил "ратификацию договора" о принятии так называемых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.
Перед этим, на внеочередном заседании 3 октября Государственная Дума проголосовала за так называемое "присоединение к составу РФ" захваченных украинских территорий.
Напомним, 4 октября Владимир Зеленский для обеспечения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины подписал указ, предусматривающий признание ничтожными и юридически бессильными указы Путина об аннексии украинских территорий.
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