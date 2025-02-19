Путин утверждает, что армия РФ пересекла границу с Украиной в Курской области

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области. Мол, ему доложили об этом час назад.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

"Последняя информация, которую мне доложили буквально час назад – сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника", – сказал Путин.

Что говорят в ГПСУ и СНБО

Госпогранслужба не подтверждает заявление Путина о якобы "прорыве" с Курщины.

"У меня нет подтверждения такой информации. По направлениям, где находятся пограничные подразделения, попыток прорыва не фиксировалось", – сообщил РБК-Украина спикер ГПС Андрей Демченко.

Как детализировал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, была предпринята попытка захода российской ДРГ на территорию Украины. ДРГ уничтожена. Группировки войск РФ, способных осуществлять широкомасштабное наступление на территорию Украины, пока там нет. Попытки захода российских ДРГ происходят часто, но Силы обороны ДРГ уничтожают.

"Информация Путина о широкомасштабном наступлении россиян – ложь", – заключил Коваленко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться за стол переговоров по Украине. Он также сказал, что охотно встретится с президентом США Дональдом Трампом.

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