Путин увеличил армию РФ: что это значит для Украины – объяснил генерал-лейтенант

По словам Романенко, благодаря этому решению армия РФ сможет нарастить свой потенциал, в том числе на Курском направлении.

Увеличение российским диктатором Путиным численности российской армии на десятки тысяч человек свидетельствует о росте потенциала армии вооруженных сил оккупантов, в том числе на захваченных территориях.

Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в комментарии "24 каналу".

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"Это означает рост потенциала вооруженных сил России. В частности, к сожалению, на оккупированных территориях Украины. Также мы видим, как они нарастили свои возможности на Курском направлении. Они там с 11 тысяч уже нарастили группировку за 40 тысяч", – сказал он.

По словам Романенко, благодаря этому россияне уже перешли от обороны к проведению контрнаступательных действий по четырем направлениям.

"Задача (россиян – Ред.) разрушить эту буферную зону, не дать возможности нашим силам ее удерживать для того. В свою очередь (наша задача – Ред.) не дать возможности вооруженным силам России в самой Судже и вокруг держать военный хаб, из которого они постоянно применяли силы и средства для усиления Харьковского направления, потенциальных действий на Сумском направлении, где планировали операцию", – объяснил генерал-лейтенант в отставке.

Напомним, 16 сентября глава Кремля Владимир Путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил РФ. Штат вырос на 180 000 человек – до 2 389 130 человек.

В отчете Института изучения войны (ISW) прокомментировали это решение российского диктатора.

Военный эксперт Коваленко также объяснил, зачем Путин увеличил численность армии РФ.

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