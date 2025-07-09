Путин уверен, что прорвет украинскую оборону в ближайшие месяцы — NYT

Путин убежден, что преимущество России на поле боя растет

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин игнорирует разочарование Трампа в нем и с новой интенсивностью продвигается вперед в Украине, уже учитывая возможность нового давления со стороны США.

Об этом пишет The New York Times.

По информации источников, диктатор убежден, что преимущество России на поле боя растет, и что оборона Украины может пасть в ближайшие месяцы. Учитывая продолжающееся наступление России, говорят они, Путин считает невозможным прекратить боевые действия без значительных уступок со стороны Украины.

Реклама

«Он не пожертвует своими целями в Украине ради улучшения отношений с Трампом», — заявила старшая научная сотрудница Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Станова.

В издании считают, что Путин готов рискнуть своими отношениями с президентом США ради того, что стало его главной целью после 40 месяцев полномасштабной войны — достижение капитуляции Украины.

По словам двух человек, близких к Кремлю, Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет. Он понял, что Трамп может в конце концов ввести новые санкции после шести месяцев, в течение которых администрация США не ввела никаких санкций против России.

Пока угрозы президента США относительно санкций против России оказались тщетными. Трамп также не сигнализировал о готовности наращивать военную поддержку таким образом, чтобы это изменило баланс сил на поле боя, а у европейских стран, похоже, нет возможности сделать это самостоятельно.

Реклама

Один из людей, близких к Кремлю, сказал, что Путин ожидает, что все еще сможет достичь соглашения с Трампом об ослаблении санкций, когда в какой-то момент в будущем российский диктатор наконец-то будет готов прекратить войну.

«Путин в некоторой степени очень рационален. Если нет растущих издержек, почему он должен менять свое поведение?», — сказал Стефан Мастер, эксперт по России из Немецкого совета по международным отношениям в Берлине.

Ранее в NYT предупредили, что к осени РФ сможет запускать по Украине более 1000 дронов за раз.