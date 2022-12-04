"Путин уверен, что украинцы на коленях приползут просить о пощаде" – оппозиционер о планах диктатора РФ

Путин уверен, что у его армии нет никаких проблем, он уверен в себе и у него нет никаких колебаний и сомнений, говорит оппозиционер Гудков.

Отвод войск РФ из Украины лишь ускоряет крах диктатора Кремля Владимира Путина.

Об этом заявил российский оппозиционер Геннадий Гудков в эфире телемарафона.

Гудков убежден, что Путин по своей воле никогда не пойдет на то, чтобы забрать своих оккупантов из Украины.

"Если вот только сам совсем не бросится к ногам Байдена и не скажет: давай мне остров, охрану, защиту из воздуха и воды. Я там доживу, а ты здесь, так этому и быть: вывожу все, признаю, а вы там перестраивайте Россию без меня. Этот вариант маловероятен", — высказался оппозиционер.

В то же время он отметил, что "это мы думаем, что у Путина все плохо, а Путин думает, что у него все хорошо".

"У меня вот появилась информация от кремлевского окружения, что Путин вообще уверен в себе и у него нет никаких колебаний и сомнений. Он говорит: "А почему все нормально, время работает на нас. Мы сейчас разрушаем инфраструктуру Украины, нам не важно, сколько погибнет. Главное, что мы затянем войну и за это время разрушим инфраструктуру Украины, они сами завьют и приползут на коленях просить о пощаде и мире". К сожалению, все эти звонки Шольца и Макрона лишь укрепляют его надежду в том, что он победит", — объяснил Гудков.

Напомним, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что российский диктатор Владимир Путин удивлен провалом своей армии в Украине и может на время уменьшить свои аппетиты относительно целей войны.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что Путин прибег к массированным ракетным ударам по Украине из-за жестких предупреждений со стороны западных партнеров, если он применит ядерное оружие. Нуланд отметила, что в настоящее время ядерная угроза не входит в планы России.

Ранее СМИ выяснили, что российский миллиардер Юрий Ковальчук был одним из сторонников решения Путина напасть на Украину. Он развивал мысль о том, что война может показать Западу силу Москвы. К слову, Министерство денег США окрестило Ковальчука " личным банкиром " Путина. Также против него ввели в 2014 санкции.

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