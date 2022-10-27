Путин уверяет, что российские потери на войне в десять раз меньше, чем у Украины

По его мнению, война в Украине "частично гражданская" из-за якобы "единства" россиян и украинцев.

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что соотношение человеческих потерь на войне в Украине составляет 1 к 7 или 1 к 8 в пользу РФ.

Об этом он сказал на заседании дискуссионного клуба Валдай.

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"Говорю об этом с сожалением, потери бывают 1 к 10, 1 к 8. В последнее время почти всегда 1 к 7 или 1 к 8. Людей не жалеют. Разве настоящие патриоты своей страны могут это допустить", — соврал Путин.

В то же время, он не объяснил, зачем тогда нужна мобилизация и вербовка зэков в тюрьмах, если российская армия так "умело" воюет.

Также диктатор снова вспомнил свою "старую песню" о том, что россияне и украинцы – один народ. По его мнению, война в Украине "частично гражданская" из-за якобы "единства" россиян и украинцев.

Какие на самом деле потери РФ в войне с Украиной

Отметим, что слова Путина о потерях — полная чушь. Украинская сторона неоднократно отмечала, что РФ просто гонит своих людей на мясо, и ее потери гораздо больше, чем украинские.

В частности, в РФ – огромные потери на Бахмутском направлении, о чем вчера рассказывал президент Владимир Зеленский. По его словам, "там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей насмерть".

Поэтому российское командование ввело в районе Бахмута двойную систему заградительных отрядов.

Ранее командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук рассказал, что соотношение потерь примерно 1 к 6,5 в пользу Украины.

В августе министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что потери РФ в войне с Украиной составляют более 80 тыс. военных — убитых, раненых и дезертиров.

Напомним, что по состоянию на 27 октября потери оккупантов составили 69 220 человек убитыми. Однако 21 сентября Шойгу уверял, что потери российской армии в войне в Украине составляют всего 5937 погибших.

Кроме того, украинские защитники уничтожили:

танков – 2631 (+3);

боевых бронированных машин (ББМ) – 5364 (+14);

артиллерийских систем – 1690 (+4);

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 379 (+0);

средств противовоздушной обороны – 192 (+0);

самолетов – 271 (+0);

вертолетов – 249 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1398 (+19);

крылатых ракет – 351 (+1);

катеров/кораблей – 16 (+0);

автомобильной техники и цистерн с топливом – 4078 (+2);

специальной техники – 150 (+1).