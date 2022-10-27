Путин уверяет, что российские потери на войне в десять раз меньше, чем у Украины

По его мнению, война в Украине "частично гражданская" из-за якобы "единства" россиян и украинцев.
Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что соотношение человеческих потерь на войне в Украине составляет 1 к 7 или 1 к 8 в пользу РФ.
Об этом он сказал на заседании дискуссионного клуба Валдай.
"Говорю об этом с сожалением, потери бывают 1 к 10, 1 к 8. В последнее время почти всегда 1 к 7 или 1 к 8. Людей не жалеют. Разве настоящие патриоты своей страны могут это допустить", — соврал Путин.
В то же время, он не объяснил, зачем тогда нужна мобилизация и вербовка зэков в тюрьмах, если российская армия так "умело" воюет.
Также диктатор снова вспомнил свою "старую песню" о том, что россияне и украинцы – один народ. По его мнению, война в Украине "частично гражданская" из-за якобы "единства" россиян и украинцев.
Какие на самом деле потери РФ в войне с Украиной
Отметим, что слова Путина о потерях — полная чушь. Украинская сторона неоднократно отмечала, что РФ просто гонит своих людей на мясо, и ее потери гораздо больше, чем украинские.
В частности, в РФ – огромные потери на Бахмутском направлении, о чем вчера рассказывал президент Владимир Зеленский. По его словам, "там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей насмерть".
Поэтому российское командование ввело в районе Бахмута двойную систему заградительных отрядов.
Ранее командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук рассказал, что соотношение потерь примерно 1 к 6,5 в пользу Украины.
В августе министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что потери РФ в войне с Украиной составляют более 80 тыс. военных — убитых, раненых и дезертиров.
Напомним, что по состоянию на 27 октября потери оккупантов составили 69 220 человек убитыми. Однако 21 сентября Шойгу уверял, что потери российской армии в войне в Украине составляют всего 5937 погибших.
Кроме того, украинские защитники уничтожили:
- танков – 2631 (+3);
- боевых бронированных машин (ББМ) – 5364 (+14);
- артиллерийских систем – 1690 (+4);
- реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 379 (+0);
- средств противовоздушной обороны – 192 (+0);
- самолетов – 271 (+0);
- вертолетов – 249 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1398 (+19);
- крылатых ракет – 351 (+1);
- катеров/кораблей – 16 (+0);
- автомобильной техники и цистерн с топливом – 4078 (+2);
- специальной техники – 150 (+1).