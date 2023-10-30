Путин уволил командующего группой войск "Днепр" Макаревича и назначил его преемника – ISW

Президент-диктатор России Владимир Путин, вероятно, отправил в отставку действовавшего на Херсонском направлении генерал-полковника Олега Макаревича в должности командующего российской группировкой войск "Днепр". Его заменил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

В ISW отметили, что 29 октября российские милблогеры заявили, что генерал-полковник Михаил Теплинский сменил генерал-полковника Олега Макаревича.

"Минобороны России на момент публикации не опровергло и не подтвердило информацию об увольнении Макаревича и вряд ли сделает это, учитывая его тенденцию регулярно скрывать резонансные изменения военного командования", — говорится в отчете.

Так, один российский блоггер утверждал, что президент России Владимир Путин уволил Макаревича во время своего недавнего визита в штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону 19 октября.

Связанный с Кремлем милблогер утверждал, что слухи об увольнении Макаревича появились в течение последней недели и что его отставка была "давно назрелой" из-за его отношения к военной ситуации на Херсонском направлении. Он добавил, что заместитель начальника российского Генерального штаба генерал-полковник Алексей Ким фактически командует всей Объединенной группировкой российских войск в Украине. Однако ISW не имеет возможности самостоятельно проверить эти заявления.

Сообщения об увольнении Макаревича указывает на то, что Кремль или российское военное командование могут быть достаточно обеспокоены и скептически настроены относительно его способности отразить недавние более масштабные, чем обычно, украинские наземные операции на восточном берегу Херсонской области.

Связанный с Кремлем милблогер утверждал, что вероятнее всего причиной устранения Макаревича стал небольшой украинский "плацдарм" в Крынках (селокна восточном берегу Херсонской области).

Один из милблогеров, связанный с Wagner Group, утверждал, что Макаревич был снят с должности после того, как неустановленные сотрудники разведки сообщили российское "высшее командование" о том, что Макаревич не предоставил точной информации о ситуации в зоне своей ответственности.

"Вместо этого оппонентам Макаревича, возможно, удалось убедить президента России Владимира Путина в неспособности Макаревича командовать на Херсонском направлении на фоне усиления украинских наземных атак", — сообщили в ISW.

Напомним, аналитики ISW сообщили об успехах ВСУ возле Бахмута.

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