Путин уволил командующего на Херсонском направлении: Дикий указал на интересную деталь

Россия отправила в отставку генерал-полковника Олега Макаревича в должности командующего российской группировкой войск "Днепр", действовавшей на Херсонском направлении. Его заменил командир десантных войск генерал-полковник Михаил Теплинский.

Такое мнение высказал экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, назначение Теплинского – это признание того, что у них там "горит", они - на грани катастрофы.

"Это уже стационарный плацдарм (ВСУ на левом берегу Херсонщины — ред.). Моментом признания состоявшегося плацдарм можно считать смену командующего их группировкой "Днепр". Когда они сняли генерала, много месяцев там командовавшего, и срочно бросили туда достаточно известного российского генерала Теплинского, командира десантных войск, напомню, что десантные войска в них считаются элитой, и эту элиту они бросают на затыкание дыр, где "горит". "Соответственно, принимаются срочные меры. Но пока я не вижу прорывных серьезных решений с их стороны. У них пока нет достаточного ресурса ни человеческого, ни саперного, чтобы сделать линии обороны, как на линии Суровикина", — сказал он.

Напомним, Путин отправил в отставку командующего российской группировкой войск "Днепр", действовавшей на Херсонском направлении генерал-полковника Олега Макаревича.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.