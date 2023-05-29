Путин узаконил депортацию жителей с оккупированных территорий Украины

В России внесли изменения в закон "О военном положении", которые, в частности, позволяют проводить выборы на оккупированных территориях и депортировать жителей.

Об этом говорится в соответствующем "законе" РФ. Его уже подписал российский диктатор Владимир Путин.

Так, в законе РФ о военном положении прописали возможность "принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено".

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В законе также появилась возможность проведения референдумов и выборов в органы госвласти и органы местного самоуправления, если решение о них принял Центризбирком "по результатам консультаций с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в отрасли обороны и федеральным органом исполнительной власти".

Согласно "закону", выборы можно будет проводить как на всей территории, где введено военное положение, так и лишь на ее части.

Отметим, что с 20 октября 2022 года РФ якобы "ввела военное положение" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество незаконно вывезенных с временно оккупированных территорий Украины в Россию детей может быть значительно больше 19 тысяч, поскольку в захваченных регионах находилось не менее 200 тысяч украинских детей.

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