Путин уже больше недели не появляется на публике: политолог объяснил, почему исчез диктатор

Политолог Владимир Фесенко считает, что Владимир Путин пока не появляется на публике, чтобы россияне не ассоциировали диктатора с поражением оккупационной армии на Херсонском направлении.

Об этом политолог сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

Фесенко подчеркнул, что в России сейчас делают все, чтобы Путин не ассоциировался с отступлением оккупационной армии из Херсона. Поэтому информацию о том, что РФ покидает украинский областной центр поручили сообщить Шойгу и Суровикину. Таким образом, диктатор хочет дистанцироваться от поражений на войне, которую сам же и начал.

Российские пропагандисты сейчас вообще забыли о Херсоне, чтобы не раздражать общество и Кремль.

"Они не говорят о сдаче Херсона, они говорят о перегруппировке войск. Ну и всячески пытаются отмазать Путина от очередного военного поражения. Поэтому он никуда не девался. Просто пытаются умалчивать персональную ответственность Путина за очередное военное поражение в Украине", – объяснил политолог.

Владимир Фесенко считает, что в России будет нарастать недовольство из-за новой волны мобилизации, которую, вероятно, объявят уже в январе 2023 года.

Освободждение Херсона

В марте 2022 российская оккупационная армия захватила украинский Херсон. Россияне 9 месяцев содержали единственный областной центр Украины, который им удалось захватить за всю войну. Там они даже успели провести фейковый "референдум", который не признало ни одно цивилизованное государство и осудила Генассамблея ООН.

11 ноября ВСУ осовободили Херсон. Россияне перед отступлением уничтожили в городе всю критическую инфраструктуру, поэтому люди вынуждены сейчас быть без электричества и отопления. Кроме того, россияне из артиллерии несколько дней подряд обстреливают город, убивая гражданских.

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